США передислоковують війська з Ясьонки: чи вплине це на допомогу Україні

Сполучені Штати передислоковують свої війська та техніку з польського аеропорту Ясьонка, який із 2022 року слугує основним логістичним вузлом для військової допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Збройних сил США у Європі та Африці.

Як заявили у відомстві, такий "перехід" є частиною ширшої стратегії з оптимізації військових операцій США, поліпшення рівня підтримки союзників і партнерів, а також підвищення ефективності.

Рішення про передислокацію військ і техніки є результатом багатомісячної оцінки та планування, скоординованих з польськими господарями і союзниками по НАТО.

При цьому заявляється, що робота з надання військової допомоги Україні через Ясьонку триватиме під керівництвом Польщі та НАТО за підтримки оптимізованої військової присутності США.

"Польща та її союзники підтримуватимуть надійну захисну інфраструктуру навколо цього критично важливого об'єкта", - сказано у заяві.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну війська США встановили тимчасову присутність у Ясьонці. Цей об'єкт не є постійною польською військовою базою, але протягом трьох років використовується силами США, НАТО та партнерів для допомоги Україні.

Весь цей час хаб було захищено, зокрема й системами ППО Patriot.

Логістичний хаб у Польщі

Раніше ми писали про те, що польське прикордонне місто Жешув від початку повномасштабної війни в України стало логістичним центром та головним хабом для постачання зброї.

З початку його створення вже було здійснено 5 тисяч перевезень з допомогою для України від 45 країн. Об'єкт перебуває під охороною військових.

Зокрема, наприкінці грудня 2024 року у Генштабі ЗС Польщі розповіли, що у Жешуві розгорнули системи протиповітряної оборони NASAMS та винищувачі F-35 для захисту логістичного центру допомоги Україні.

Перед тим повідомлялося, що союзники по НАТО вирішили перекинути в Польщі більше засобів ППО для захисту логістичного хабу у Жешуві, через який до України йде військова допомога.