ЗСУ зачистили від окупантів село Косівцеве на Запоріжжі (відео)

Українські бійці зачистили від російських окупантів село Косівцеве у Запорізькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook 33 окремого штурмового полку Сухопутних військ ЗСУ.

Зазначається, що населений пункт перебуває під повним контролем Сил оборони України.

"33-й ОШП проводить пошукові-ударні та контрдиверсійні дії на визначеному напрямку. У межах операції с. Косівцеве, Запорізька область вичищено від російських окупантів", - йдеться в повідомленні.

Ситуація у Запорізькій області

Нагадаємо, днями російські "воєнкори" заявили про нібито контрнаступ ЗСУ на стику Дніпропетровської та Запорізької областей. У Силах оборони Півдня ці повідомлення спростували та пояснили реальну ситуацію на фронті.

Військові зазначають, що росіяни малюють спотворену лінію бойового зіткнення, таким чином вони намагаються виправдати власні попередні неправдиві заяви, поширюючи вигадки про нібито український контрнаступ.

Найсправді ж українські бійці проводять розвідувально-пошукові дії та зачистки. З військової точки зору ці дії не є контрнаступом.

Зокрема, нещодавно Сили оборони зачистили від росіян населений пункт Тернувате у Запорізькій області. Селище перебуває під контролем України.

У січні росіяни розповсюдили інформацію про нібито окупацію села Тернувате, але це насправді не відповідало дійсності.

Окрім того, раніше ми повдомляли, що у 2026 році Росія планує посилити наступ у Запорізькій області.