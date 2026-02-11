ua en ru
ВСУ зачистили от оккупантов село Косовцево на Запорожье (видео)

Запорожская область, Среда 11 февраля 2026 12:50
ВСУ зачистили от оккупантов село Косовцево на Запорожье (видео) Фото: ВСУ зачистили от оккупантов село Косовцево на Запорожье (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские бойцы зачистили от российских оккупантов село Косовцево в Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook 33 отдельного штурмового полка Сухопутных войск ВСУ.

Читайте также: Никифоровка и Бондарное в Донецкой области под контролем Сил обороны: военные сделали заявление

"33-й ОШП проводит поисковые-ударные и контрдиверсионные действия на определенном направлении. В рамках операции с. Косовцево, Запорожская область вычищено от российских оккупантов", - говорится в сообщении.

ВСУ зачистили от оккупантов село Косовцево на Запорожье (видео)

deepstatemap.live

Отмечается, что населенный пункт находится под полным контролем Сил обороны Украины.

Ситуация в Запорожской области

Напомним, на днях российские "военкоры" заявили о якобы контрнаступлении ВСУ на стыке Днепропетровской и Запорожской областей. В Силах обороны Юга эти сообщения опровергли и объяснили реальную ситуацию на фронте.

Военные отмечают, что россияне рисуют искаженную линию боевого соприкосновения, таким образом они пытаются оправдать собственные предыдущие ложные заявления, распространяя выдумки о якобы украинском контрнаступлении.

На самом деле украинские бойцы проводят разведывательно-поисковые действия и зачистки. С военной точки зрения эти действия не являются контрнаступлением.

В частности, недавно Силы обороны зачистили от россиян населенный пункт Терноватое в Запорожской области. Поселок находится под контролем Украины.

В январе россияне распространили информацию о якобы оккупации села Терноватое, но это на самом деле не соответствовало действительности.

Кроме того, ранее мы сообщали, что в 2026 году Россия планирует усилить наступление в Запорожской области.

