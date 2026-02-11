ua en ru
Никифорівка та Бондарне на Донеччині під контролем Сил оборони: військові зробили заяву

Середа 11 лютого 2026 10:45
UA EN RU
Никифорівка та Бондарне на Донеччині під контролем Сил оборони: військові зробили заяву Фото: Никифорівка та Бондарне на Донеччині під контролем Сил оборони (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Населені пункти Никифорівка та Бондарне у Донецькій області перебувають під контролем Сил оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на угруповання військ "Схід".

Читайте також: "Тернувате - наше": Сили оборони зачистили селище на Запоріжжі

Як зазначили військові, підрозділи угруповання тримають рубежі у районі населених пунктів Никифорівка та Бондарне на Краматорському напрямку.

Російські окупанти намагаються просуватися вперед, але ефективна взаємодія розвідки та операторів ударних дронів не залишають їм жодного шансу.

"Никифорівка та Бондарне під нашим контролем", - наголосили в угрупованні.

Також там закликали громадян вірити офіційним джерелам.

Крім того, військові оприлюднили відео з результатами бойової роботи українських захисників на цьому напрямку.

Що передувало

Перед тим аналітики DeepState повідомили, що протягом минулої доби, 10 лютого, російська армія мала просування на Краматорському напрямку фронту.

За їхніми даними, ворог мав успіхи у Соледарській громаді та нібито окупував село Бондарне й пройшов вперед у селі Никифорівка.

Никифорівка та Бондарне на Донеччині під контролем Сил оборони: військові зробили заявуФото: скриншот мапи DeepState

Нагадаємо, нещодавно речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в коментарі РБК-Україна розповів, що пропагандистські ресурси РФ публікують спотворені карти бойових дій, які суттєво відрізняються від офіційної інформації Генерального штабу ЗСУ.

За його словами, російська сторона намагається видати окремі провокаційні дії за масштабні успіхи або український контрнаступ.

Ба більше, в ISW вказали, що російські воєнні блогери перебільшили успіхи РФ і тепер намагаються використати український "контрнаступ" як привід для відступу окупаційних військ.

Донецька область Збройні сили України Війна в Україні
