ВСУ при контрнаступлении взяли в плен высокопоставленных офицеров РФ, - Welt
Украинские военные в ходе контрнаступления на востоке взяли в плен высокопоставленных российских офицеров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.
По информации издания, во время контрнаступления ВСУ российские оккупанты часто бросали свои танки, грузовики и тонны боеприпасов.
В Welt отмечают, что в ходе контрнаступательных действий украинскими военными был пополнен обменный фонд, а именно, тысячи россиян попали в плен, среди них также есть "высокопоставленные офицеры".
Напомним, ранее стало известно, что, в ходе контрнаступления ВСУ в Харьковской области в плен был захвачен подполковник российской армии.
Также мы писали, что 5 августа военные подразделения ССО "Азов" взяли в плен группу оккупантов, среди которых был офицер.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.