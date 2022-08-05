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Бойцы "Азова" взяли в плен полдесятка оккупантов: среди них есть офицер

Новина українською →
Украина, Пятница 05 августа 2022 16:03
Бойцы "Азова" взяли в плен полдесятка оккупантов: среди них есть офицер Фото: бойцы "Азова" взяли в плен полдесятка оккупантов (t.me/BiletskyAndriy)
Автор: Мария Кучерявец

Военные подразделения ССО "Азов" взяли в плен пять оккупантов. Среди них есть российский офицер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого командира "Азова" Андрея Белецкого в Telegram.

По словам Белецкого, среди пленных есть осетин, офицер РФ, а также мобилизованный оккупантами с временно оккупированных территорий Донецкой области.

Он также отметил, что все пленные живы и не покалечены.

"Обратите внимание: эти животные живы, не избиты, не покалечены. Они будут хорошо есть и хорошо спать, их будут лечить украинские врачи, пока они будут ждать на обмен. Мы не нарушаем его даже после массового убийства наших братьев на Еленовке. Потому, что мы - "Азов", потому что мы - воины, а не стая собак, как наш враг", - подчеркнул Билецкий.

Напомним, что теракт в Еленовке произошел 29 июля, сейчас известно о гибели по меньшей мере 53 украинских военнопленных. При этом Россия в своей привычной манере обвиняет в умышленном убийстве украинцев ВСУ, однако Киев опроверг все заявления врага.

Добавим, также стало известно, что россияне могли применить термобарические боеприпасы для убийства военных.

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Азов военнопленный
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