Под Харьковом ВСУ взяли в плен подполковника российской армии (видео)

В ходе контрнаступательных действий в Харьковской области украинские военные взяли в плен группу оккупантов, в том числе подполковника российской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter офицера ВСУ Анатолия Штефана.

Где именно были сняты эти кадры не уточняется. Однако, по некоторым данным, оккупанты могли быть взяты в плен во время штурма города Балаклея (Харьковская область).

Украинские военные захватили в плен несколько солдат и одного подполковника.

Напомним, ранее мы писали, что украинские военные начали бои на западе от Балаклеи. Также враг заявил о потере населенного пункта Волоховый Яр.

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