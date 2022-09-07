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Под Харьковом ВСУ взяли в плен подполковника российской армии (видео)

Новина українською →
Харьков, Среда 07 сентября 2022 15:50
Под Харьковом ВСУ взяли в плен подполковника российской армии (видео) Фото: под Харьковом ВСУ взяли в плен подполковника российской армии (скриншот видео - twitter.com/Shtirlitz53)
Автор: Руслан Гаращенко

В ходе контрнаступательных действий в Харьковской области украинские военные взяли в плен группу оккупантов, в том числе подполковника российской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter офицера ВСУ Анатолия Штефана.

Украинские военные захватили в плен несколько солдат и одного подполковника.

Где именно были сняты эти кадры не уточняется. Однако, по некоторым данным, оккупанты могли быть взяты в плен во время штурма города Балаклея (Харьковская область).

Напомним, ранее мы писали, что украинские военные начали бои на западе от Балаклеи. Также враг заявил о потере населенного пункта Волоховый Яр.

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