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Нацгвардійці показали, як брали в полон 15 росіян на Ізюмському напрямку

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Україна, Вівторок 27 вересня 2022 18:12
Нацгвардійці показали, як брали в полон 15 росіян на Ізюмському напрямку Фото: Нацгвардійці показали, як брали в полон 15 росіян на Ізюмському напрямку (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові показали, як під Ізюмом вони вступили в бій з росіянами і частину з них вони взяли у полон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Національної гвардії України.

"Під час контрнаступу на Ізюмському напрямку, військовослужбовці Національної гвардії України "демілітаризували" та взяли в полон 15 військових РФ", - йдеться у заяві.

За інформацією військових, серед полонених було і 2 російські майори.

"Нацгвардійці спільно з підрозділами Збройних сил України продовжують звільняти населені пункти Харківщини від російських окупантів", - додали військові.

Нагадаємо, що ЗСУ під час контрнаступу взяли в полон високопоставлених офіцерів РФ.

Також, під Харковом ЗСУ взяли в полон підполковника російської армії.

Раніше, бійці "Азову" взяли в полон півдесятка окупантів.

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