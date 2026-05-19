ЗСУ вперше перевершили росіян за кількістю наступальних дій за день, - Сирський

19:38 19.05.2026 Вт
2 хв
Генерал розповів про активні дії ЗСУ
aimg Іван Носальський
Фото: Олександр Сирський, головнокомандувач ЗСУ (t.me/ministry_of_defense_UA)
Українські захисники нарощують контратаки на лінії бойового зіткнення. Вони вперше "перегнали" росіян за кількістю штурмів за добу.

Як передає РБК-Україна, про це в інтерв'ю "Мілітарному" заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, інтенсивність і кількість бойових дій з боку російських окупантів зменшилася. При цьому українські воїни стали більш активними в контексті наступальних дій.

"Наприклад, вчорашня доба (точний день генерал не згадав - ред.), вона була характерна тим, що кількість наших наступальних дій уперше перевищила кількість наступальних дій противника", - сказав Сирський.

Він пояснив, що українських контратакувальних і наступальних дій було більше, ніж в окупантів.

"Але не можна розслаблятися, бо ворог сильний", - наголосив Сирський.

Успіхи ЗСУ

Нагадаємо, у лютому українським захисникам вдалося провести успішні контрнаступальні дії.

За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, у лютому українські воїни повернули під свій контроль більше територій, ніж змогли захопити російські окупанти.

При цьому, за словами президента України Володимира Зеленського, на півдні українські воїни деокупували територію площею до 435 квадратних кілометрів.

Також кілька днів тому Сирський заявив про те, що в українських воїнів є успіхи на Олександрівському напрямку, який є одним із найгарячіших.

Удар по Прилуках: вже понад 20 поранених, понівечений ТЦ "Епіцентр" (фото)
Зернові війни. Як Росія будує продовольчу імперію на краденому українському хлібі
Роман Кот, кореспондент РБК-Україна