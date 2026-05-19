ВСУ впервые превзошли россиян по количеству наступательных действий за день, - Сырский
Украинские защитники наращивают контратаки на линии боевого соприкосновения. Они впервые "перегнали" россиян по количеству штурмов за сутки.
Как передает РБК-Украина, об этом в интервью "Мілітарному" заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
По его словам, интенсивность и количество боевых действий со стороны российских оккупантов уменьшилась. При этом украинские воины стали более активными в контексте наступательных действий.
"Например, вчерашние сутки (точный день генерал не упомянул - ред.), они были характерны тем, что количество наших наступательных действий впервые превысило количество наступательных действий противника", - сказал Сырский.
"Но нельзя расслабляться, потому что враг сильный", - подчеркнул Сырский.
Успехи ВСУ
Напомним, в феврале украинским защитникам удалось провести успешные контрнаступательные действия.
По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, в феврале украинские воины вернули под свой контроль больше территорий, чем смогли захватить российские оккупанты.
При этом, по словам президента Украины Владимира Зеленского, на юге украинские воины деоккупировали территорию площадью до 435 квадратных километров.
Также несколько дней назад Сырский заявил о том, что у украинских воинов есть успехи на Александровском направлении, которое является одним из самых горячих.