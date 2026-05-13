ЗСУ мають успіхи на одному з найгарячіших напрямків фронту, - Сирський

20:01 13.05.2026 Ср
2 хв
Головком відвідав передову та розповів про нову тактику ворога
aimg Марія Науменко
ЗСУ мають успіхи на одному з найгарячіших напрямків фронту, - Сирський фото: головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський (Getty Images)
Олександрівський напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті, де російські війська продовжують інтенсивні штурмові дії. Водночас українські сили застосовують тактику активної оборони та мають певні успіхи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Сирський повідомив, що здійснив чергову робочу поїздку в район бойових дій та зустрівся з командуванням армійського корпусу, а також 31-ї та 67-ї окремих механізованих бригад.

Головнокомандувач зазначив, що масштабні штурми російської армії із застосуванням важкої техніки на цій ділянці фронту майже припинилися. Натомість окупанти активно використовують безпілотники, артилерію та невеликі піхотні групи.

"Своєю чергою Сили оборони України застосовують тактику активної оборони. Коли це можливо і доречно - наступають, мають певні успіхи", - заявив Сирський.

Під час поїздки командири доповіли про поточну ситуацію на своїх ділянках, забезпечення озброєнням і військовою технікою, зокрема дронами, наземними роботизованими комплексами та артилерійськими боєприпасами.

Окрему увагу, за словами Сирського, приділили питанням ротації військових на лінії бойового зіткнення та подальшому виконанню бойових завдань.

"Подякував воїнам та їхнім командирам за стійкість та мужність", - підсумував Сирський.

Нагадаємо, цього місяця президент України Володимир Зеленський відвідав Олександрівський напрямок і зустрівся з військовими 31-ї окремої механізованої бригади, яка тримає оборону на стику трьох областей.

Саме на цій ділянці фронту українські військові нещодавно звільнили 12 населених пунктів.

Олександр Сирський Збройні сили України фронт
Закарпаття опинилося під найбільшою атакою РФ з початку війни, - ОВА
