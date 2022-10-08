В ЗСУ відреагували на обвал Кримського мосту: Нас цілком влаштовує

Зазначимо, що сьогодні на Кримському мосту стався вибух та обвал.

Гуменюк відреагувала на цю подію та натякнула на можливу причетність ЗСУ. Так, вона зазначила, що наші захисники продовжують руйнувати плани російських окупантів з підтягування резервів на південь.

"Те, що вони не зможуть використовувати чергову транспортну артерію, а зокрема, і залізничний маршрут, нас цілком влаштовує", - додала Гуменюк.

Нагадаємо, джерела РБК-Україна повідомляють, що підрив Кримського мосту міг бути спецоперацією СБУ.

Також зазначимо, що так звана "влада" півострова заявила про перекриття руху мостом і намір запустити поромну переправу через протоку.

Усі подробиці про вибух на Кримському мосту - у матеріалі РБК-Україна.

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