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В ВСУ отреагировали на обвал Крымского моста: Нас вполне устраивает

Фото: глава пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинских военных полностью устраивает ситуация, которая сложилась сегодня с Крымским мостом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире "24 канала".

Отметим, что сегодня на Крымском мосту произошел взрыв и обрушение.

Гуменюк отреагировала на это событие и намекнула на возможную причастность ВСУ. Так, она отметила, что наши защитники продолжают разрушать планы российских оккупантов по подтягиванию резервов на юг.

"То, что они не смогут использовать очередную транспортную артерию, а в частности и железнодорожный маршрут, нас вполне устраивает", - добавила Гуменюк.

Напомним, источники РБК-Украина сообщают, что подрыв Крымского моста мог быть спецоперацией СБУ.

Также отметим, что так называемые "власти" полуострова заявили о перекрытии движения мостом и намерении запустить паромную переправу через пролив.

Все подробности о взрыве на Крымском мосту - в материале РБК-Украина.

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Вооруженные силы УкраиныКрымский мост