В ВСУ отреагировали на обвал Крымского моста: Нас вполне устраивает

Отметим, что сегодня на Крымском мосту произошел взрыв и обрушение.

Гуменюк отреагировала на это событие и намекнула на возможную причастность ВСУ. Так, она отметила, что наши защитники продолжают разрушать планы российских оккупантов по подтягиванию резервов на юг.

"То, что они не смогут использовать очередную транспортную артерию, а в частности и железнодорожный маршрут, нас вполне устраивает", - добавила Гуменюк.

Напомним, источники РБК-Украина сообщают, что подрыв Крымского моста мог быть спецоперацией СБУ.

Также отметим, что так называемые "власти" полуострова заявили о перекрытии движения мостом и намерении запустить паромную переправу через пролив.

Все подробности о взрыве на Крымском мосту - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.