ЗСУ відпрацювали "Хаймарсом" по ворожому комплексу РЕБ "Житель": відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сил спеціальних операцій (ССО) Збройних сил України (ЗСУ).

Ворожу РЕБ було виявлено під час ведення розвідки на Запорізькому напрямку операторами розвідувальних БпАК.

"Оператори ССО певний час супроводжували важливу ціль та надали інформацію ракетно-артилерійському підрозділу Сил оборони для подальшого ураження", - пише пресслужба.

Внаслідок удару HIMARS, який було наведено операторами ССО, разом з комплексом "Житель" загинув й його екіпаж.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 8 березня, українські воїни ліквідували ще 880 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 422 310 військових.

У тому ж числі на Таврійському напрямку втрати ворога склали 360 осіб. Також наші військові знищили 27 одиниць техніки росіян, а саме: