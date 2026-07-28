ЗМІ дізналися час зустрічі Зеленського та Трампа у США

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост журналіста Deutsche Welle Михайла Комадовського у соцмережі Х.

До своєї публікації він прикріпив скріншот графіка Трампа, і згідно з цим кадром зустріч лідерів України та США відбудеться о 9:30 за східним часом (о 16:30 за київським). Також наголошується, що доступу преси не буде (тобто зустріч буде за зачиненими дверима).

Після цього вже об 11:00 (18:00 за Києвом) Дональд Трамп зустрінеться з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху. Зустріч також буде без преси.

"Після цього обидва лідери, як очікується, візьмуть участь у похороні сенатора Ліндсі Грема", - написав журналіста, ймовірно, маючи на увазі, що і Зеленський, і Нетаньяху будуть разом з Трампом на похороні.

Що важливо знати про зустріч Зеленського та Трампа

Нагадаємо, добою раніше видання Sky News опублікувало інтерв’ю з Володимиром Зеленським, у якому президент трохи розкрив інформацію про те, про що хоче поговорити з Дональдом Трампом.

За словами Зеленського, він планує порушити тему поставок ракет для ППО, а також обговорити переговорний процес щодо миру та формат цих переговорів. Він зазначив, що американська сторона має три ідеї.

Також увечері 27 липня CNN, посилаючись на свої джерела, також повідомило, що зустріч буде присвячена мирному процесу між РФ та Україною. Чиновник Білого дому на умовах анонімності сказав, що цій війні час покласти край.