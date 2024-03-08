Понад 800 окупантів та 66 автомобілів. Генштаб поновив втрати РФ за добу

Втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 8 березня, становлять 880 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 422 310 військових. Крім того, ЗСУ знищили 66 автомобілів, 356 безпілотників та 25 артсистем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 08.03.24 орієнтовно склали: особового складу - близько 422 310 (+880) осіб ліквідовано;

танків - 6706 (+11) од.;

бойових броньованих машин - 12 798 (+19) од.;

артилерійських систем - 10 375 (+25) од.;

РСЗВ - 1011 (+2) од.;

засоби ППО - 704 (+3) од.;

літаків - 347 од.;

вертольотів - 325 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7998 (+35) од.;

крилаті ракети - 1919 од.;

кораблі/катери - 26 од.;

підводні човни - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 13 598 (+66) од.;

спеціальна техніка - 1656 (+9) од. Ситуація на фронті В Україні на фронті протягом доби сталося 86 бойових зіткнень. Підрозділами ракетних військ завдано поразки по 1 району зосередження особового складу, 2 засобам протиповітряної оборони, 1 станції радіоелектронної боротьби та 1 складу пально-мастильних матеріалів противника.