ЗСУ знищили на Таврійському напрямку 27 одиниць техніки росіян: яка ситуація
Протягом минулої доби, 7 березня, втрати ворога у живій силі на Таврійському напрямку склали 360 осіб. Також наші військові знищили 27 одиниць техніки росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.
Протягом доби ворог:
- завдав 18 авіаударів;
- провів 52 бойових зіткнення;
- здійснив 1142 артобстріли.
Авдіївський напрямок
Військові відбили 23 атаки ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Орлівка, Первомайське, Невельське Донецької області.
Новопавлівський напрямок
Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди, Красногорівки, Новомихайлівки Донецької області, де ворог, 27 разів намагався прорвати оборону наших військ.
Оріхівський напрямок
Військові відбили 2 атаки противника в районах Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.
Досягнення наших військових
Втрати ворога у живій силі склали 360 осіб. Також було знищено 27 одиниць техніки росіян, а саме:
- 2 танки;
- 7 ББМ;
- 3 артсистеми;
- 1 засіб ППО;
- 13 автомобілів;
- 1 одиницю спецтехніки.
"Сили оборони України знищили ще 1 склад боєприпасів ворога. Нейтралізовано або знищено 305 БпЛА різних типів", - додає пресслужба.
Втрати Росії у війні
Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 8 березня, українські воїни ліквідували ще 880 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 422 310 військових.
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