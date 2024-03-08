ЗСУ знищили на Таврійському напрямку 27 одиниць техніки росіян: яка ситуація

Протягом минулої доби, 7 березня, втрати ворога у живій силі на Таврійському напрямку склали 360 осіб. Також наші військові знищили 27 одиниць техніки росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Протягом доби ворог: завдав 18 авіаударів;

провів 52 бойових зіткнення;

здійснив 1142 артобстріли. Авдіївський напрямок Військові відбили 23 атаки ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Орлівка, Первомайське, Невельське Донецької області. Новопавлівський напрямок Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди, Красногорівки, Новомихайлівки Донецької області, де ворог, 27 разів намагався прорвати оборону наших військ. Оріхівський напрямок Військові відбили 2 атаки противника в районах Роботиного та західніше Вербового Запорізької області. Досягнення наших військових Втрати ворога у живій силі склали 360 осіб. Також було знищено 27 одиниць техніки росіян, а саме: 2 танки;

7 ББМ;

3 артсистеми;

1 засіб ППО;

13 автомобілів;

1 одиницю спецтехніки. "Сили оборони України знищили ще 1 склад боєприпасів ворога. Нейтралізовано або знищено 305 БпЛА різних типів", - додає пресслужба. Втрати Росії у війні Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 8 березня, українські воїни ліквідували ще 880 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 422 310 військових.