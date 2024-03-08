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ВСУ отработали "Хаймарсом" по вражескому комплексу РЭБ "Житель": видео

Пятница 08 марта 2024 16:28
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ВСУ отработали "Хаймарсом" по вражескому комплексу РЭБ "Житель": видео Фото: ВСУ отработали "Хаймарсом" по вражескому комплексу РЭБ "Житель" (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские военные уничтожили реактивной артиллерийской системой HIMARS российскую автоматизированную станцию постановки помех Р-330 "Житель".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Вражеская РЭБ была обнаружена во время ведения разведки на Запорожском направлении операторами разведывательных БпАК.

"Операторы ССО определенное время сопровождали важную цель и предоставили информацию ракетно-артиллерийскому подразделению Сил обороны для дальнейшего поражения", - пишет пресс-служба.

В результате удара HIMARS, который был наведен операторами ССО, вместе с комплексом "Житель" погиб и его экипаж.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 8 марта, украинские воины ликвидировали еще 880 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 422 310 военных.

В том же числе на Таврическом направлении потери врага составили 360 человек. Также наши военные уничтожили 27 единиц техники россиян, а именно:

  • 2 танка;
  • 7 ББМ;
  • 3 артсистемы и не только.

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