ВСУ отработали "Хаймарсом" по вражескому комплексу РЭБ "Житель": видео
Украинские военные уничтожили реактивной артиллерийской системой HIMARS российскую автоматизированную станцию постановки помех Р-330 "Житель".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Вражеская РЭБ была обнаружена во время ведения разведки на Запорожском направлении операторами разведывательных БпАК.
"Операторы ССО определенное время сопровождали важную цель и предоставили информацию ракетно-артиллерийскому подразделению Сил обороны для дальнейшего поражения", - пишет пресс-служба.
В результате удара HIMARS, который был наведен операторами ССО, вместе с комплексом "Житель" погиб и его экипаж.
Потери России в войне
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 8 марта, украинские воины ликвидировали еще 880 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 422 310 военных.
В том же числе на Таврическом направлении потери врага составили 360 человек. Также наши военные уничтожили 27 единиц техники россиян, а именно:
- 2 танка;
- 7 ББМ;
- 3 артсистемы и не только.
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