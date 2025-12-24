ЗСУ відійшли з Сіверська, а РФ вдарила по енергетиці України: новини за 23 грудня

Польща підняла авіацію через масовану атаку РФ по Україні

У відповідь на російські удари по території України польські та союзні ВПС розпочали превентивні дії в повітряному просторі Польщі, повідомили в Оперативному командуванні польських ЗС.

У повітря піднято винищувачі. Наземні системи ППО та радіолокації переведені у стан підвищеної готовності.

може напасти на НАТО після війни з Україною, - голова МЗС Німеччини

"Наш аналіз полягає і залишиться в найближчому майбутньому в тому, що ми можемо отримати безпеку в Європі тільки як безпеку від Росії. Безпеку можна досягти тільки з позиції сили, єдності в альянсі та обороноздатності збройних сил", - сказав він.

З VIP-охорони до окопів на Донбасі: Reuters розкрив схему вербування іноземців до армії РФ

За словами жителя ПАР, його 20-річному синові обіцяли елітну підготовку охоронця VIP-персон у Росії. Натомість хлопець опинився в окопах у Донецькій області.

Українські воїни відійшли з Сіверська, - Генштаб

У Генштабі зазначили, що в районі Сіверська тривають важкі бої. Росіяни мають суттєву перевагу в техніці та живій силі. Вони продовжують спроби наступу, незважаючи на суттєві втрати.

Під ударом енергетика на заході України, є жертви та проблеми зі світлом: все про атаку РФ

Росія в ніч на 23 грудня здійснила масовану комбіновану атаку по Україні, застосувавши дрони та ракети. Основний удар припав на енергетику на заході, є загиблі та поранені.

Зеленський заслухав доповідь Умєрова та Гнатова після поїздки в США

"Продуктивно попрацювали з представниками президента Трампа, і зараз є підготовлені драфти кількох документів. Зокрема, є документи щодо гарантій безпеки для України, щодо відновлення та щодо базової рамки для закінчення цієї війни. Пункти на сьогодні зафіксовані так, щоб це відповідало завданню реального закінчення війни та необхідності не допустити третього російського вторгнення. Кожен раунд перемовин і зустрічей додає забезпеченості українським інтересам, і саме так конструктивно ми продовжимо цю роботу", - зазначив він.

Путін щадить еліту і покладає тяготи війни на бідні регіони, - розвідка Британії

У розвідці Британії пояснили, що набір новобранців у бідних регіонах, часто заселених переважно етнічними меншинами, дає змогу владі РФ більш ефективно використовувати фінансові стимули, водночас обмежуючи вплив на ті міські верстви російського населення, які мають більший політичний вплив.

Сили оборони у Мирнограді знищують ворога на підступах до міста, - УВ "Схід"

Угруповання військ "Схід" повідомляє, що українські підрозділи тримають оборонні рубежі та ліквідовують противника на підступах до міста. Тим часом триває оборона Покровська триває, де ЗСУ контролюють північну частину міста.

Організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда для безперебійного забезпечення підрозділів всім необхідним та своєчасної евакуації.

Близько сотні російських військових зайшли на територію села Грабовське на Сумщині, - Трегубов

Начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов розповів "Суспільному", що окупанти намагалися просунутися у бік Рясного.

"Наразі російські підрозділи закріплюються у південній частині Грабовського (населеного пункту, звідки війська РФ викрали 52 людини). Українські сили намагаються вибити їх із займаних позицій. У селі тривають бої", - сказав він.

Уряд просить відтермінувати підвищення тарифів на воду

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що уряд звернувся до НКРЕКП (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг) про відтермінування запланованих тарифних змін.

"Разом з тим ми маємо знайти спільне рішення, яке збалансує інтереси споживачів і потреби надавачів послуг, водоканалів, як не мають втрачати і заходити в борги", - написала вона та додала, що наступний крок - уряд разом з НКРЕКП напрацюють спільне рішення.