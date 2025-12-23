Ворог намагається прорватися з Грабовського: тривають бої після "раптової атаки"

Близько сотні російських військових зайшли на територію села Грабовське в Сумській області та спробували просунутися у напрямку Рясного. Наразі в населеному пункті тривають бої.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі "Суспільне. Студія".

За його словами, атака була раптовою. Російські підрозділи увійшли в Грабовське з метою захоплення населеного пункту та подальшого просування вглиб області. Нині окупанти намагаються закріпитися в південній частині Грабовського, тоді як українські сили ведуть бої, щоб вибити їх із займаних позицій. Також Трегубов зазначив, що населені пункти безпосередньо на кордоні з РФ можна ефективно убезпечити лише шляхом створення зони контролю українських військ на кілька кілометрів углиб російської території. Скриншот: DeepState