Росія атакує енергетичну систему України, - Міненерго

Росія знову здійснила атаку на енергетичну інфраструктуру України, унаслідок чого в низці регіонів запроваджено аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики України .

У відомстві зазначили, що відновлювальні роботи розпочнуться одразу після покращення безпекової ситуації. Рятувальники та енергетики працюватимуть над ліквідацією наслідків ударів, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

Водночас в "Укренерго" уточнили, що аварійні відключення застосовані через масовану ракетно-дронову атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури. Обмеження діятимуть до стабілізації ситуації в енергосистемі.

Енергетики закликають громадян стежити за офіційними повідомленнями операторів системи розподілу (обленерго) у своїх регіонах для отримання актуальної інформації щодо відключень та відновлення електропостачання.

Обстріл 23 грудня

Нагадаємо, цієї ночі та ранку російська армія завдала чергового комбінованого удару по Україні. Ворог застосував ударні дрони та ракети. Станом на 07:50 відомо, що у більшості областей запроваджено аварійні відключення електроенергії.

Детально про те, що відомо про новий обстріл - читайте у матеріалі РБК-Україна.