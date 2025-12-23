ua en ru
У Мирнограді ЗСУ тримають оборону та знищують ворога на підступах до міста, - УВ "Схід"

Вівторок 23 грудня 2025 14:35
UA EN RU
У Мирнограді ЗСУ тримають оборону та знищують ворога на підступах до міста, - УВ "Схід" Ілюстративне фото: У Мирнограді ЗСУ тримають оборону та знищують ворога на підступах до міста (facebook com easternforce)
Автор: Ірина Глухова

Українські військові утримують оборонні рубежі в районі Мирнограда Донецької області та знищують росіян на підступах до міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Угруповання військ "Схід".

Як розповіли в угрупуванні військ, українські підрозділи продовжують активні дії в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. Ворог зазнає значних втрат.

Зокрема, у Мирнограді наші військові тримають оборонні рубежі та ліквідовують противника на підступах до міста.

Також організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда для безперебійного забезпечення наших підрозділів всім необхідним та своєчасної евакуації.

"Оборона Покровська триває, наші війська контролюють північну частину міста. Ведуться пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові", - йдеться у повідомленні.

За даними УВ "Схід", на Покровському напрямку наші захисники зупинили 58 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Мирноград, Родинське, Покровськ, Рівне, Котлине, Удачне, Молодецьке, Перше Травня, Філія та у бік Сухецького, Гришиного, Новопідгороднього, Новопавлівки.

Вчора на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 174 окупанти, 132 з яких - безповоротно.

Крім того, українські воїни знищили три одиниці автомобільної техніки, три одиниці спеціальної техніки, чотири БпЛА, також наші захисники уразили вісім укриттів особового складу ворога.

Пошкоджено танк, дві одиниці автомобільної техніки та мотоцикл противника.

У Мирнограді ЗСУ тримають оборону та знищують ворога на підступах до міста, - УВ &quot;Схід&quot;Скриншот: DeepState

Бої у Мирнограді

20 грудня аналітики DeepState повідомляли, що Мирноград перейшов у "сіру зону", тобто інформація щодо контролю над містом вимагала уточнення.

В оперативному командуванні "Схід" своєю чергою запевняли, що українські військові тримали оборонні рубежі та ліквідували росіян на підступах до міста.

Перед тим у командуванні розповідали, що на Покровську та Мирнограді з'явилася нова логістика, проте ситуація залишалася складною.

Донецька область Покровськ Збройні сили України Війна в Україні
