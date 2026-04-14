ЗСУ відходять від норм у використанні Patriot, - ЗМІ

Заступник голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв заявив, що Україна змушена економити ракети для систем Patriot.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Business Insider.

Нова тактика застосування Patriot

Українські військові почали відходити від класичної доктрини протиповітряної оборони під час використання систем Patriot.

Як повідомив командир підрозділу, замість стандартного запуску двох-чотирьох ракет-перехоплювачів по одній цілі розрахунки все частіше обмежуються однією ракетою.

Таке рішення пов'язане з дефіцитом боєприпасів і необхідністю зберігати ресурси.

Причини зміни підходу

За словами Чернєва, Україна зіткнулася з нестачею ракет-перехоплювачів, що змушує максимально економно витрачати наявні запаси.

Він зазначив, що українські військові фактично використовують систему Patriot у ручному режимі, без повної опори на автоматизацію, щоб підвищити ефективність кожного пуску.

Обмежені ресурси та висока вартість

Система MIM-104 Patriot залишається найсучаснішою в українській ППО. Ракети-перехоплювачі, зокрема PAC-3, коштують близько 4 мільйонів доларів за одиницю.

В умовах постійних атак і обмежених поставок навіть запуск однієї додаткової ракети розглядається як значне навантаження на ресурси.

Масштаби загрози та необхідність поповнення

Російські атаки часто включають сотні ракет і безпілотників, що створює додатковий тиск на українську систему ППО.

Пропущені цілі завдають ударів по інфраструктурі та житлових районах. Київ регулярно звертається до союзників із проханням збільшити постачання ракет, однак попит на них залишається високим у всьому світі.

Досвід України та висновки для НАТО

Український досвід уже вивчають союзники. У НАТО наголошують на важливості мобільності та маскування батарей, а також достатнього запасу перехоплювачів.

Чернєв підкреслив, що в разі масштабного конфлікту країни Альянсу також можуть зіткнутися з необхідністю економії ресурсів і перегляду своїх протоколів.