Федоров узгодив з Бельгією та Іспанією посилення ППО: що ще обіцяють партнери

Міністр оборони України Михайло Федоров провів переговори з бельгійськими та іспанськими колегами, узгодивши пріоритети співпраці напередодні чергового засідання у форматі "Рамштайн".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал очільника Міноборони.

Міністр подякував Бельгії та Іспанії за послідовну підтримку. Завдяки win-win співпраці з партнерами Україна продовжує стримувати ворога на землі, деокуповувати території, захищати небо, підвищувати ефективність перехоплення ракет і дронів, а також посилювати удари по економіці Росії.

Україна запропонувала перелік виробників для кооперації з іспанськими компаніями, а також можливість тестувати іспанські безпілотники в бойових умовах .

Іспанія також надає 1 млрд євро на підтримку України у 2026 році. Особливу увагу приділили розвитку співпраці оборонних індустрій у межах європейського механізму SAFE .

Бельгія виділяє цього року 1 млрд євро оборонної допомоги Україні. Країна підтвердила намір передати додаткові винищувачі F-16 та забезпечити постачання запчастин для наявних літаків.

Нагадаємо, напередодні переговорів міністра оборони Михайла Федорова з Бельгією та Іспанією президент Володимир Зеленський анонсував окремі переговори з європейськими партнерами щодо створення спільної системи протиповітряної оборони.

Український досвід захисту неба, а також успішне застосування українських технологій для захисту Близького Сходу (зокрема, під час війни в Ірані) стануть основою для цих дискусій.

Тим часом Кабінет міністрів запустив експериментальний проєкт, який дозволяє швидше закуповувати, тестувати та впроваджувати інноваційні оборонні рішення для ЗСУ. Крім того, в Україні обговорюється створення власних космічних військ, що пов’язано з необхідністю протидії російським ракетам "Орєшнік" та іншим загрозам з космосу.