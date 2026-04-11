Пентагон уклав рекордний контракт на поставку ракет до Patriot

09:00 11.04.2026 Сб
Яку суму витратить Пентагон на критично важливі ракети?
aimg Костянтин Широкун
Пентагон уклав рекордний контракт на поставку ракет до Patriot

Пентагон уклав з компанією Lockheed Martin рекордний контракт на суму 4,7 млрд доларів на прискорене виробництво ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Читайте також: Чи є ракети до Patriot? Зеленський розкрив, що з допомогою від партнерів

Повідомляється, що контракт на вдосконалення та прискорення виробництва ракети Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3 MSE) укладено після семирічної угоди з Міністерством оборони США про більш ніж потроєння річного виробництва.

Зазначається, що PAC-3 MSE використовується в основній системі перехоплення ракет великої та середньої дальності армії США та є основою протиповітряної оборони Вашингтону та їхніх союзників.

Поставки PAC-3 MSE, на яку Україна покладається для захисту своєї енергетичної та військової інфраструктури від балістичних ракет, стали суттєво обмеженими після інтенсивного використання в Перській затоці проти іранських ударів.

Дефіцит ракет до ППО Patriot

Нагадаємо, у перші дні конфлікту на Близькому Сході Ізраїль та його союзники використали близько 800 ракет Patriot для перехоплення іранських цілей. Для порівняння, Україна за весь час повномасштабної війни отримала приблизно 600 таких ракет.

Пентагон уже звернувся до Білого дому з проханням погодити запит до Конгресу на понад 200 млрд долаів для фінансування війни проти Ірану. Це свідчить про масштаб потреб США та стрімке зростання витрат на ведення кампанії.

За підрахунками, лише за перші 12 днів операції в Ірані США витратили запаси високоточного озброєння, які накопичували роками. Їхнє відновлення потребуватиме значного часу і коштуватиме дуже дорого.

Новини
Трамп має намір масово помилувати своїх співробітників перед відходом із посади, - WSJ
Трамп має намір масово помилувати своїх співробітників перед відходом із посади, - WSJ
Аналітика
100 днів у владі. Як Буданов змінює Офіс президента і шукає союзників на Банковій
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч 100 днів у владі. Як Буданов змінює Офіс президента і шукає союзників на Банковій