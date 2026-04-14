ua en ru
Вт, 14 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Сотні ракет до Patriot і дрони: Україна та Німеччина погодили пакет на 4 млрд євро

16:20 14.04.2026 Вт
2 хв
Новий пакет включає три угоди між двома країнами
aimg Іван Носальський
Сотні ракет до Patriot і дрони: Україна та Німеччина погодили пакет на 4 млрд євро Фото: голова Міноборони Німеччини Борис Пісторіус та голова Міноборони України Михайло Федоров (facebook.com/mykhailofedorov.com.ua)

Україна та Німеччина погодили масштабний пакет співпраці на 4 млрд євро. Зокрема, передбачається передача українським воїнам кількох сотень ракет для систем ППО Patriot.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Михайла Федорова в Telegram.

Читайте також: Глава МЗС Німеччини: перемога України над РФ - спільний інтерес НАТО

За словами Федорова, він провів переговори з німецьким колегою Борисом Пісторіусом.

"Узгодили пакет оборонних домовленостей загальною сумою на 4 млрд євро - для посилення ППО, розвитку далекобійних здібностей і спільного виробництва дронів", - зазначив український міністр.

За його словами, було підписано три важливі угоди:

Посилення ППО

Німеччина зобов'язалася профінансувати контракт на кілька сотень ракет для систем Patriot. Також німці нададуть українським захисникам 36 пускових установок IRIS-T, це посилить багаторівневу систему ППО.

Розвиток далекобійної зброї

Україна і Німеччина домовилися про 300 млн євро інвестицій у далекобійні можливості. Це допоможе наростити виробництво української зброї.

Спільне виробництво дронів

Згідно з домовленостями, дві країни в рамках ініціативи Build with Ukraine запустять спільне виробництво mid-strike дронів з використанням штучного інтелекту. У рамках першого етапу буде вироблено 5000 безпілотників для українських захисників.

Співпраця України та Німеччини

Нагадаємо, днями в Міноборони України анонсували низку спільних оборонних проєктів із Німеччиною.

Також у відомстві зазначали, що дві країни обговорюють перспективи співпраці для створення інноваційної лазерної зброї.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ППО Михайло Федоров Допомога Україні Війна в Україні Дрони
Новини
РФ вдарила ракетою по Дніпру: є поранені і загиблі, багато "важких" (фото)
Аналітика
Не допоміг ні Трамп, ні Путін. Як Орбан програв вибори в Угорщині – репортаж із Будапешта
Не допоміг ні Трамп, ні Путін. Як Орбан програв вибори в Угорщині – репортаж із Будапешта