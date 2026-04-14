ВСУ отходят от норм в использовании Patriot, - СМИ

Заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил, что Украина вынуждена экономить ракеты для систем Patriot.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Business Insider.

Новая тактика применения Patriot

Украинские военные начали отходить от классической доктрины противовоздушной обороны при использовании систем Patriot.

Как сообщил командир подразделения, вместо стандартного запуска двух-четырех ракет-перехватчиков по одной цели расчеты все чаще ограничиваются одной ракетой.

Такое решение связано с дефицитом боеприпасов и необходимостью сохранять ресурсы.

Причины изменения подхода

По словам Чернева, Украина столкнулась с нехваткой ракет-перехватчиков, что вынуждает максимально экономно расходовать имеющиеся запасы.

Он отметил, что украинские военные фактически используют систему Patriot в ручном режиме, без полной опоры на автоматизацию, чтобы повысить эффективность каждого пуска.

Ограниченные ресурсы и высокая стоимость

Система MIM-104 Patriot остается самой современной в украинской ПВО. Ракеты-перехватчики, в частности PAC-3, стоят около 4 миллионов долларов за единицу.

В условиях постоянных атак и ограниченных поставок даже запуск одной дополнительной ракеты рассматривается как значительная нагрузка на ресурсы.

Масштабы угрозы и необходимость пополнения

Российские атаки часто включают сотни ракет и беспилотников, что создает дополнительное давление на украинскую систему ПВО.

Пропущенные цели наносят удары по инфраструктуре и жилым районам. Киев регулярно обращается к союзникам с просьбой увеличить поставки ракет, однако спрос на них остается высоким во всем мире.

Опыт Украины и выводы для НАТО

Украинский опыт уже изучается союзниками. В НАТО отмечают важность мобильности и маскировки батарей, а также достаточного запаса перехватчиков.

Чернев подчеркнул, что в случае масштабного конфликта страны Альянса также могут столкнуться с необходимостью экономии ресурсов и пересмотра своих протоколов.