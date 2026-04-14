ВСУ отходят от норм в использовании Patriot, - СМИ

22:10 14.04.2026 Вт
2 мин
Запасы истощены, и ВСУ находят решения, как сэкономить снаряды
aimg Анастасия Никончук
ВСУ отходят от норм в использовании Patriot, - СМИ Фото: Patriot (wikimedia.org)

Заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил, что Украина вынуждена экономить ракеты для систем Patriot.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Business Insider.

Читайте также: Сотни ракет к Patriot и дроны: Украина и Германия согласовали пакет на 4 млрд евро

Новая тактика применения Patriot

Украинские военные начали отходить от классической доктрины противовоздушной обороны при использовании систем Patriot.

Как сообщил командир подразделения, вместо стандартного запуска двух-четырех ракет-перехватчиков по одной цели расчеты все чаще ограничиваются одной ракетой.

Такое решение связано с дефицитом боеприпасов и необходимостью сохранять ресурсы.

Причины изменения подхода

По словам Чернева, Украина столкнулась с нехваткой ракет-перехватчиков, что вынуждает максимально экономно расходовать имеющиеся запасы.

Он отметил, что украинские военные фактически используют систему Patriot в ручном режиме, без полной опоры на автоматизацию, чтобы повысить эффективность каждого пуска.

Ограниченные ресурсы и высокая стоимость

Система MIM-104 Patriot остается самой современной в украинской ПВО. Ракеты-перехватчики, в частности PAC-3, стоят около 4 миллионов долларов за единицу.

В условиях постоянных атак и ограниченных поставок даже запуск одной дополнительной ракеты рассматривается как значительная нагрузка на ресурсы.

Масштабы угрозы и необходимость пополнения

Российские атаки часто включают сотни ракет и беспилотников, что создает дополнительное давление на украинскую систему ПВО.

Пропущенные цели наносят удары по инфраструктуре и жилым районам. Киев регулярно обращается к союзникам с просьбой увеличить поставки ракет, однако спрос на них остается высоким во всем мире.

Опыт Украины и выводы для НАТО

Украинский опыт уже изучается союзниками. В НАТО отмечают важность мобильности и маскировки батарей, а также достаточного запаса перехватчиков.

Чернев подчеркнул, что в случае масштабного конфликта страны Альянса также могут столкнуться с необходимостью экономии ресурсов и пересмотра своих протоколов.

Напоминаем, что министр обороны Украины Михаил Федоров провел переговоры с коллегами из Бельгии и Испании, в ходе которых стороны согласовали ключевые направления сотрудничества перед очередной встречей в формате "Рамштайн".

Отметим, что Пентагон подписал с компанией Lockheed Martin крупнейший контракт на 4,7 млрд долларов, предусматривающий ускоренное производство ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
РФ ударила ракетой по Днепру: есть раненые и погибшие, много "тяжелых" (фото)
Не помог ни Трамп, ни Путин. Как Орбан проиграл выборы в Венгрии – репортаж из Будапешта
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Не помог ни Трамп, ни Путин. Как Орбан проиграл выборы в Венгрии – репортаж из Будапешта