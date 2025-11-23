ЗСУ відбили механізований штурм росіян на Запоріжжі (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сил оборони півдня України.

"Чергова спроба механізованого штурму на Запоріжжі завершилася, як і всі попередні - повним розгромом", - йдеться в повідомленні.

Підрозділи 118 окремої механізованої бригади знищили танк, МТ-ЛБ та шість "Уланів", ще до того як ворог зміг дістатися їхніх позицій.

Загалом у цьому штурмі противник втратив майже цілий взвод живої сили.