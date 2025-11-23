ЗСУ відбили механізований штурм росіян на Запоріжжі (відео)
Українські воїни відбили механізований штурм росіян у Запорізькій області. Ворог зазнав втрат.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сил оборони півдня України.
"Чергова спроба механізованого штурму на Запоріжжі завершилася, як і всі попередні - повним розгромом", - йдеться в повідомленні.
Підрозділи 118 окремої механізованої бригади знищили танк, МТ-ЛБ та шість "Уланів", ще до того як ворог зміг дістатися їхніх позицій.
Загалом у цьому штурмі противник втратив майже цілий взвод живої сили.
Нагадаємо, раніше українські воїни відбили атаку росіян в районі Новопавлівки Дніпропетровської області. Окупанти здійснили спробу прориву із застосуванням бронетехніки.
Також ми повідомляли, що українські бійці зруйнували дорогу, що сполучає Селідове та Покровськ. Росіяни втратили можливість використовувати цю трасу для просочування у місто на легкій техніці.
До того ж Сили спеціальних операцій Збройних сил України показали кадри роботи своїх бійців на Лиманському напрямку. Оператори 8-го полку ССО зачистили російські позиції та взяли трофеї.