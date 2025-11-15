ЗСУ перерізали логістичний маршрут росіян на підступах до Покровська (відео)

Українські бійці зруйнували дорогу, що сполучає Селідове та Покровськ. Росіяни втратили можливість використовувати цю трасу для просочування у місто на легкій техніці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Зазначається, що Сили оборони продовжують перерізати логістичні шляхи ворога на підступах до Покровська.

"У результаті авіаудару зруйнована дорога, що сполучає Селідове та Покровськ. Таким чином, росіяни втратили можливість використовувати цю трасу для просочування у Покровськ на легкій техніці", - повідомили у ДШВ.

На інших ділянках українські військові здійснюють додаткові інженерні загородження. При цьому командування окупаційних військ відправляє смертників для розчищення цих загороджень.