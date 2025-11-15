ЗСУ перерізали логістичний маршрут росіян на підступах до Покровська (відео)
Українські бійці зруйнували дорогу, що сполучає Селідове та Покровськ. Росіяни втратили можливість використовувати цю трасу для просочування у місто на легкій техніці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.
Зазначається, що Сили оборони продовжують перерізати логістичні шляхи ворога на підступах до Покровська.
"У результаті авіаудару зруйнована дорога, що сполучає Селідове та Покровськ. Таким чином, росіяни втратили можливість використовувати цю трасу для просочування у Покровськ на легкій техніці", - повідомили у ДШВ.
На інших ділянках українські військові здійснюють додаткові інженерні загородження. При цьому командування окупаційних військ відправляє смертників для розчищення цих загороджень.
Бої за Покровськ
Нагадаємо, вже тривалий час Покровський напрямок є найгарячішою ділянкою фронту. Російські окупанти намагаються захопити саме місто Покровськ.
Окупанти використали несприятливі погодні умови, зокрема густий туман та проникли у Покровськ. Наразі у місті перебуває понад 300 загарбників.
Нещодавно російські війська на трасі Селідове-Покровськ здійснили масований штурм Покровська на легкій техніці. Він мав частковий успіх.
Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, українські захисники продовжують обороняти Покровськ. Наразі про контроль російських окупантів над містом або оперативне оточення Сил оборони України не йдеться.
За його словами, росіяни намагаються прориватися до багатоповерхівок у Покровську та Мирнограді. Військове командування України вже підготувало заходи проти таких планів ворога.