ua en ru
Вс, 23 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

ВСУ отбили механизированный штурм россиян на Запорожье (видео)

Запорожская область, Воскресенье 23 ноября 2025 12:52
UA EN RU
ВСУ отбили механизированный штурм россиян на Запорожье (видео) Фото: ВСУ отбили механизированный штурм россиян на Запорожье (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские воины отбили механизированный штурм россиян в Запорожской области. Враг понес потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил обороны юга Украины.

"Очередная попытка механизированного штурма на Запорожье завершилась, как и все предыдущие - полным разгромом", - говорится в сообщении.

Подразделения 118 отдельной механизированной бригады уничтожили танк, МТ-ЛБ и шесть "Уланов", еще до того как враг смог добраться до их позиций.

Всего в этом штурме противник потерял почти целый взвод живой силы.

Напомним, ранее украинские воины отбили атаку россиян в районе Новопавловки Днепропетровской области. Оккупанты предприняли попытку прорыва с применением бронетехники.

Также мы сообщали, что украинские бойцы разрушили дорогу, соединяющую Селидово и Покровск. Россияне потеряли возможность использовать эту трассу для просачивания в город на легкой технике.

К тому же Силы специальных операций Вооруженных сил Украины показали кадры работы своих бойцов на Лиманском направлении. Операторы 8-го полка ССО зачистили российские позиции и взяли трофеи.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Запорожская область Война в Украине
Новости
ВСУ зачистили центр Покровска, врагу не удается закрепиться, - ДШВ
ВСУ зачистили центр Покровска, врагу не удается закрепиться, - ДШВ
Аналитика
"Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте