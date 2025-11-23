ВСУ отбили механизированный штурм россиян на Запорожье (видео)
Украинские воины отбили механизированный штурм россиян в Запорожской области. Враг понес потери.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил обороны юга Украины.
"Очередная попытка механизированного штурма на Запорожье завершилась, как и все предыдущие - полным разгромом", - говорится в сообщении.
Подразделения 118 отдельной механизированной бригады уничтожили танк, МТ-ЛБ и шесть "Уланов", еще до того как враг смог добраться до их позиций.
Всего в этом штурме противник потерял почти целый взвод живой силы.
Напомним, ранее украинские воины отбили атаку россиян в районе Новопавловки Днепропетровской области. Оккупанты предприняли попытку прорыва с применением бронетехники.
Также мы сообщали, что украинские бойцы разрушили дорогу, соединяющую Селидово и Покровск. Россияне потеряли возможность использовать эту трассу для просачивания в город на легкой технике.
К тому же Силы специальных операций Вооруженных сил Украины показали кадры работы своих бойцов на Лиманском направлении. Операторы 8-го полка ССО зачистили российские позиции и взяли трофеи.