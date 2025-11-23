ВСУ отбили механизированный штурм россиян на Запорожье (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил обороны юга Украины.

"Очередная попытка механизированного штурма на Запорожье завершилась, как и все предыдущие - полным разгромом", - говорится в сообщении.

Подразделения 118 отдельной механизированной бригады уничтожили танк, МТ-ЛБ и шесть "Уланов", еще до того как враг смог добраться до их позиций.

Всего в этом штурме противник потерял почти целый взвод живой силы.