ЗСУ відбили штурм окупантів поблизу Новопавлівки на Дніпропетровщині (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook 9-го армійського корпусу.

Як повідомляється, у смузі оборони 9 армійського корпусу противник здійснив спробу штурму із застосуванням броньованої техніки в районі населеного пункту Новопавлівка, використавши складні погодні умови та обмежену видимість.

Підрозділи 42 окрема механізована бригада імені Героя України Валерія Гудзя та 46 окрема аеромобільна бригада ДШВ ЗС України, у взаємодії із суміжними підрозділами, оперативно застосували необхідні заходи для знищення противника.

Зазначається, що спроба штурму обернулася для ворога значними втратами у техніці та особовому складі. Триває комплекс заходів з зачистки. Ситуація перебуває під контролем Сил оборони.

На відео зафіксовано ураження ворожої бронетехніки під час спроби штурму.