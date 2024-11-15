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ЗСУ вибили росіян із Куп'янська, а нардеп Шевченко отримав підозру: новини за 14 листопада

П'ятниця 15 листопада 2024 06:30
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ЗСУ вибили росіян із Куп'янська, а нардеп Шевченко отримав підозру: новини за 14 листопада Колаж РБК-Україна
Автор: Іван Носальський

Українським захисникам вдалося вибити росіян із Куп'янська після того, як вони прорвалися в місто. Тим часом нардепу Євгену Шевченку оголосили підозру у держзраді.

Більш детально про те, що сталося у четвер, 14 листопада, - у матеріалі РБК-Україна.

Російський десант вибили з Куп'янська, ворог не закріпився, - ГВА

Російський десант прорвався в Куп'янськ Харківської області. Окупантів вдалося знищити, ворог не закріпився, заявив начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Бесєдін.

За його словами, ситуація у місті станом на ранок 14 листопада контрольована.

Одіозному нардепу Шевченку оголосили підозру

Народному депутату України повідомили про підозру у державній зраді, повідомили у ДБР.

Власні джерела розповіли РБК-Україна, що йдеться про Євгена Шевченка.

Побіжного нардепа Одарченка засудили до 8 років ув'язнення: деталі справи

Вищий антикорупційний суд оголосив вирок нардепу Андрію Одарченку у справі про підкуп. Йому призначили вісім років ув'язнення.

Парламентарій у середині вересня втік із України. Одарченко оголосили у міжнародний розшук. Суд перевів справу на заочний режим. Нардеп продовжив брати участь у засіданнях по відеозв'язку.

Польща перекинула до кордону з РФ перші південнокорейські танки

Польща перекинула південнокорейські танки K2 до кордону з Росією. Йдеться про перші сім одиниць.

Військова частина, що отримала танки K2, знаходить у місті Бранево за кілька кілометрів від Калінінградської області РФ.

У Конгресі США бачать "шанс" для ухвалення нової допомоги Україні до приходу Трампа

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Кейн попередив, що схвалений Сенатом пакет, швидше за все, зіткнеться з серйозною перешкодою в Палаті представників.

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Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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