Російський десант вибили з Куп'янська, ворог не закріпився, - МВА

Російський десант прорвався у Куп'янськ Харківської області. Окупантів вдалося знищити, ворог не закріпився.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Куп'янської міської військової адміністрації Андрія Беседіна, якого цитує "Думка".

Начальник Куп'янської МВА додав, що ситуація у місті станом на ранок 14 листопада контрольована.

На питання про те, чи вдалося ліквідувати росіян, які розбіглися по будинках, Беседін сказав: "Знищили".

Він зазначив, що російському десанту, який 13 листопада, прорвався на лівобережну частину Куп'янська, закріпитися не вдалося.

Росіяни проникли у Куп'янськ

У середу, 13 листопада, сервіс DeepState показав кадри атаку окупантів на Куп'янськ. Як зазначили аналітики, дві колони техніки противника висунулися до міста з району Лиману Першого.

Українським військовим вдалося знищити техніку ворога. З підбитої "мотолиги" близько 15 окупантів розбіглися по будинках у Куп'янську. Росіяни спробували викликати підкріплення, яке також уразили Сили оборони.

Додамо, що Генштаб вдень 13 листопада повідомив, що загарбники у формі ЗСУ намагалися наступати на Куп'янському напрямку. Росіяни задіяли близько 15 одиниць техніки, штурмові групи ворога атакували в чотири хвилі.

Українським військовим вдалося зупинити атаку ворога і знищити всю бронетехніку окупантів.

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