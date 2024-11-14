Польща перекинула до кордону з РФ перші південнокорейські танки
Польща перекинула південнокорейські танки K2 до кордону з Росією.Йдеться про перші сім одиниць.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wnp.
Як зазначила речниця 16-ї Поморської механізованої дивізії Магдалена Косцінська, до 9-ї Браневської бронекавалерійської бригади надійшли перші танки південнокорейської компанії Hyundai Rotem.
"Далі ці танки будуть оснащені системами, які використовуються в польській армії, включно із засобами зв’язку", - сказала речниця.
За її словами, на першому етапі бригада отримала сім танків. Решта одиниць очікується до кінця року. Наразі у підрозділі є вісім підготовлених екіпажів.
Варто додати, що військова частина, яка отримала танки K2, знаходить у місті Бранево за кілька кілометрів від Калінінградської області РФ.
Танки K2 Black Panther - це одні з найсучасніших танків у світі. Вони мають високу мобільність, можуть швидко маневрувати на складній місцевості - у болоті чи піщаних ґрунтах. Танки оснащені системами точного наведення та вогню, дизельним двигуном потужністю 1500 кінських сил з автоматичною коробкою передач.
Танк K2 відносно легкий, важить 55 тонн. Має гідропневматичну підвіску.
Співпраця Сеула і Варшави
Польща та Південна Корея у липні 2022 року уклали угоду щодо виробництва тисячі південнокорейських танків K2. При цьому планувалося, що 500 танків будуть вироблені в Польщі.
Через місяць після цього сторони підписали контракт вартістю 3,4 млрд доларів на закупівлю перших 180 танків.
Як зазначають ЗМІ, постачання цих танків вже відбулося, але польських деталей у них не багато. Польські видання зазначають, що плани щодо виробництва танків K2 зриваються.
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