Польща перекинула до кордону з РФ перші південнокорейські танки

Польща перекинула південнокорейські танки K2 до кордону з Росією.Йдеться про перші сім одиниць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wnp.

Як зазначила речниця 16-ї Поморської механізованої дивізії Магдалена Косцінська, до 9-ї Браневської бронекавалерійської бригади надійшли перші танки південнокорейської компанії Hyundai Rotem.

"Далі ці танки будуть оснащені системами, які використовуються в польській армії, включно із засобами зв’язку", - сказала речниця.

За її словами, на першому етапі бригада отримала сім танків. Решта одиниць очікується до кінця року. Наразі у підрозділі є вісім підготовлених екіпажів.

Варто додати, що військова частина, яка отримала танки K2, знаходить у місті Бранево за кілька кілометрів від Калінінградської області РФ.

Танки K2 Black Panther - це одні з найсучасніших танків у світі. Вони мають високу мобільність, можуть швидко маневрувати на складній місцевості - у болоті чи піщаних ґрунтах. Танки оснащені системами точного наведення та вогню, дизельним двигуном потужністю 1500 кінських сил з автоматичною коробкою передач.

Танк K2 відносно легкий, важить 55 тонн. Має гідропневматичну підвіску.