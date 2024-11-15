ВСУ выбили россиян из Купянска, а нардеп Шевченко получил подозрение: новости за 14 ноября

Украинским защитникам удалось выбить россиян из Купянска после того, как они прорвались в город. Тем временем нардепу Евгению Шевченко объявили подозрение в госизмене.

Более детально о том, что произошло в четверг, 14 ноября, - в материале РБК-Украина .

Российский десант выбили из Купянска, враг не закрепился, - ГВА

Российский десант прорвался в Купянск Харьковской области. Оккупантов удалось уничтожить, враг не закрепился, заявил начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин.

По его словам, ситуация в городе по состоянию на утро 14 ноября контролируемая.

Одиозному нардепу Шевченко объявили подозрение

Народному депутату Украины сообщили о подозрении в государственной измене, сообщили в ГБР.

Собственные источники рассказали РБК-Украина, что речь идет о Евгении Шевченко.

Беглого нардепа Одарченко приговорили к 8 годам заключения: детали дела

Высший антикоррупционный суд объявил приговор нардепу Андрею Одарченко по делу о подкупе. Ему назначили восемь лет заключения.

Парламентарий в середине сентября сбежал из Украины. Одарченко объявили в международный розыск. Суд перевел дело в заочный режим. Нардеп продолжил участвовать в заседаниях по видеосвязи.

Польша перебросила к границе с РФ первые южнокорейские танки

Польша перебросила южнокорейские танки K2 к границе с Россией. Речь идет о первых семи единицах.

Военная часть, получившая танки K2, находит в городе Бранево в нескольких километрах от Калининградской области РФ.

В Конгрессе США видят "шанс" для принятия новой помощи Украине до прихода Трампа

Сенатор Тим Кейн, являющийся членом Комитета Сената по международным отношениям, заявил, что есть шанс принять дополнительное финансирование для Украины перед возвращением Дональда Трампа в Белый дом.

Кейн предупредил, что одобренный Сенатом пакет скорее всего столкнется с серьезным препятствием в Палате представителей.

Еврокомиссия согласовала выделение Украине более 4 млрд евро в рамках Ukraine Facility

Европейская комиссия согласовала выделение Украине 4,1 млрд евро. Эти средства будут выделены в рамках Ukraine Facility.