Нардепа-втікача Одарченка засудили до 8 років увʼязнення: деталі справи

Вищий антикорупційний суд оголосив вирок нардепу Андрію Одарченку у справі про підкуп. Йому призначили вісім років ув'язнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Парламентар у середині вересні втік з України. Одарченка оголосили у міжнародний розшук. Суд перевів справу у заочний режим. Нардеп продовжив брати участь в засіданнях через відеозв'язок.

Вищий антикорупційний суд у четвер, 14 листопада, оголосив вирок у справі про підкуп колишнього голови Держагентства відновлення інфраструктури Мустафи Найєма. Нардепа засудили до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади строком на три роки.

Деталі справи

Нагадаємо, у листопаді 2023 року правоохоронці оголосили підозру народному депутату Андрію Одарченку. За даними слідства, нардеп намагався дати хабар колишньому голові Держагентства відновлення інфраструктури Мустафі Найєму у криптовалюті на суму 50 тисяч доларів.

Він хотів, щоб агентство направило гроші на відновлення харківського Державного біотехнологічного університету, який Одарченко раніше очолював та, за версією слідства, продовжував контролювати.

Одарченко відправив на криптогаманець чиновника біткоїни на суму 10 тисяч доларів.

Суд відправив парламентаря під арешт з можливістю вийти під заставу у розмірі 15 млн гривень. Нардеп вніс заставу та вийшов з СІЗО.

У вересні 2024 року стало відомо, що Одарченко втік з України. ВАКС оголосив його у міжнародний розшук.

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