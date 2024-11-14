Одіозному нардепу Шевченку оголосили підозру

Народному депутату України повідомлено про підозру у державній зраді. Мова йде про Євгенія Шевченка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела та прес-службу ДБР.

За інформацією правоохоронців, фігурант систематично займався інформаційно-підривною діяльністю в інтересах держави-агресора. ДБР не називає ім'я підозрюваного, але власні джерела розповіли РБК-Україна, що мова йде про Євгенія Шевченка.

Зокрема, нардеп масово розповсюджував фейки роспропаганди щодо подій в Україні та її зовнішньополітичного курсу, а у жовтні-листопаді 2024 року поширював викривлену інформацію про командування Сил оборони України та настрої серед українців.

В ДБР зазначили, що для "розгону" кремлівських наративів парламентар активно використовував власні канали у YouTube і Телеграм, а також ефіри в українських та ворожих ЗМІ.

Крім того, слідчі встановили, що протягом 2020-2023 років нардеп неодноразово відвідував Білорусь, де спілкувався із керівництвом цієї держави та налагоджував "схеми" щодо закупівлі для підконтрольних йому компаній електроенергії та аміачних добрив по заниженій вартості.

Фото: правоохоронці вручають підозру нардепу Євгенію Шевченку (СБУ)

Надалі, як розповіли правоохоронці, афілійовані йому комерційні структури продавали відповідні ресурси по штучно завищеній ціні для збагачення. Повідомляється, що для цієї оборудки нардеп залучав підставних осіб, у тому числі нерезидентів підконтрольних йому фірм.

Таким чином, на підставі одержаних доказів, народному обранцю повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 ККУ (державна зрада). Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Триває розслідування. У разі доведення провини, нардепу загрожує 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Хто такий Євгеній Шевченко

Євгеній Шевченко народився 4 травня 1972 року в Мелітополі. Закінчив Класичний приватний університет (м.Запоріжжя) за кваліфікацією "юрист".

Підприємець. Раніше працював електриком у колгоспі. Обіймав керівні посади в компаніях "Eurocape New Energy", "ECE Projektmanagement G.m.b.H", "Агросталь", "Цветмет".

У 2019 році був обраний депутатом Верховної Ради 9 скликання від "Слуги народу". Втім, згодом був виключений з партії. За даними руху "Чесно", Шевченко був довіреною особою тоді кандидата на пост президента Володимира Зеленського на виборах 2019 року.

Також, згідно з аналітикою "Чесно", увійшов до списку прогульників серед народних депутатів Верховної Ради 9 скликання.

Що відомо про скандали з ним

Шевченко відомий своєю проросійською позицією ще перед повномасштабним російським вторгненням та негативним ставленням до Революції гідності. Неодноразово був гостем телеефірів каналу забороненого нині каналу "112 Україна" та брав участь у прямих включеннях на російських пропагандистських телеканалах.

У 2020 році він привітав білоруського диктатора Олександра Лукашенка з переобранням на виборах. Сам нардеп раніше заявляв, що є "агентом розвідки". При цьому керівник ГУР МО Кирило Буданов підтверджував, що Шевченко дійсно допомагав у контактах з Лукашенком.

Втім, нещодавно через висловлювання Шевченка спалахнув скандал. У своєму дописі в Telegram він закликав президента України до переговорів з РФ. Також нардеп заявив, що нібито написав листа Дональду Трампу і Джей Ді Венсу "щодо сприяння у припиненні авторитаризму та диктатури в політичному житті України".

Своєю чергою керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що деякі народні депутати "заплуталися" в питаннях національної безпеки, національних інтересів та майбутнього України.