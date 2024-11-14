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Єврокомісія погодила виділення Україні понад 4 млрд євро в межах Ukraine Facility

Україна, Четвер 14 листопада 2024 18:33
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Єврокомісія погодила виділення Україні понад 4 млрд євро в межах Ukraine Facility Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Європейська комісія погодила виділення Україні 4,1 млрд євро. Ці кошти буде виділено в межах Ukraine Facility.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його публікацію в Telegram.

Шмигаль пояснив, що Єврокомісія дала позитивну оцінку реформам і відзначила, що Уряд виконав необхідні індикатори для отримання цього траншу.

"Розраховуємо на швидке погодження рішення з боку Ради ЄС. Після цього загальна сума підтримки в межах Ukraine Facility за цей рік складе 16,1 млрд євро", - підкреслив прем'єр.

Водночас він подякував ЄС за непохитну підтримку України.

"Навіть попри повномасштабну війну з Росією, ми продовжуємо реформуватися й трансформуватися задля зближення з Європою і повноправного членства в ЄС", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, що ще на початку року Рада ЄС та Європарламент досягли попередньої згоди щодо створення нового інструменту для підтримки відновлення, реконструкції та модернізації України Ukraine Facility на 50 млрд євро протягом 2024-2027 років.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче отримати у перші два роки дії програми по 18 млрд євро.

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