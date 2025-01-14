ЗСУ вдруге вдарили по аеродрому "Енгельс-2": знищено цистерни з паливом для Ту-160
Сили оборони України повторно уразили інфраструктуру російського військового аеродрому "Енгельс-2". Там базуються літаки Ту-95МС та Ту-160 22-ї важкої бомбардувальної авіадивізії РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 14 Окремий Полк БпАК.
За попередніми даними, в результаті ураження на території нафтобази "Кристал" знову відбулось займання цистерн з рідкісним авіаційним паливом для бомбардувальників Ту-160. Саме ці літаки Росія використовує для терору проти цивільного населення України.
Військові зазначили, що кількаденна комплексна операція зі зменшення спроможностей стратегічної авіації ворога завершена.
"Робимо все можливе, щоб пожежні бригади Енгельса, які тільки-но загасили полум’я після попереднього удару, не лишились без роботи в умовах все більш тяжкої економічної ситуації у Росії", - сказано у повідомленні.
Росія застосувала українські Ту-160
Вранці неділі, 17 листопада 2024 року, Російська Федерація завдала масштабного обстрілу по території України. Під час атаки ворог запустив понад 200 повітряних цілей.
Пізніше стало відомо, що тоді Росія вперше за довгий час підняла бомбардувальники Ту-160. Ймовірно, у ворога проблема з носіями крилатих ракет.
Удар по нафтобазі в Енгельсі
Нагадаємо, що у ніч проти 8 січня в російському Енгельсі пролунали вибухи, місцева влада та жителі розповідали про атаку дронів та роботу ППО. Тоді ж стало відомо, що на нафтобазі в районі міста Енгельс сталася пожежа.
В той же день Генштаб ЗСУ підтвердив удар по нафтобазі в Енгельсі. За даними Генштабу, було атаковано базу зберігання нафтопродуктів "Комбінат Крістал". Саме ця нафтобаза забезпечувала паливом військовий аеродром "Енгельс-2".
А ось 3 січня, у звіті американського Інституту вивчення війни було наведено заяву російського інсайдерського джерела про те, що на нафтобазі в Енгельсі вогонь знищив три паливні цистерни, що містять 120 000 кубометрів пального, і пошкодив шість додаткових паливних баків.
Варто зауважити, що в ніч на 14 січня низку регіонів Росії було атаковано безпілотниками. Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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