Генштаб підтвердив удар по нафтобазі в Енгельсі: вона забезпечувала паливом аеродром

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Українські воїни атакували базу зберігання нафтопродуктів "Комбінат Крістал" в Енгельсі Саратовської області. Як відомо, у районі цілі фіксувалися численні вибухи, здійнялася масштабна пожежа. Місцева влада підтверджує влучання в "промисловий об’єкт".

Генштаб ЗСУ зазначає, що нафтобаза забезпечувала паливом військовий аеродром "Енгельс-2", де базується стратегічна авіація ворога.

За операцією стояли підрозділи Головного управління розвідки Міноборони та Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

"Ураження нафтобази створює серйозні логістичні проблеми для стратегічної авіації російських окупантів та суттєво знижує їх можливості завдавати ударів по мирних українських містах та цивільних об’єктах", - йдеться у повідомленні.

Фото: Енгельс на карті (скриншот google.com/maps)

Аеродром "Енгельс-2"

Аеродром "Енгельс-2" розташований біля однойменного міста Енгельс у Саратовської області. Відстань від цього аеродрому до найближчої території підконтрольної Україні становить близько 700 кілометрів.

"Енгельс-2" вважають однією з найбільших авіабаз в Росії. Там базуються стратегічні бомбардувальники, зокрема Ту-95МС і Ту-160.

Раніше ця авіабаза вже була атакована українськими спецслужбами. Так, 5 грудня 2022 року внаслідок вибухів зазнали ушкодження два Ту-95МС. За повідомленням ГУР Міноборони, авіабаза була атакована за допомогою безпілотників Ту-141 "Стриж", які були начинені вибухівкою.