Окупанти тиснуть на чотирьох напрямках і зайшли на північ Сумської області: карти ISW

На фронті фіксується просування російських окупантів на Куп'янському, Торецькому, Покровському та Кураховому напрямках. Також війська РФ з Курської області перетнули кордон і просунулися на захід від села Журавки Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оприлюднений 13 січня звіт американського Інституту вивчення війни ( ISW ).

Операція ЗСУ в Росії

Війська РФ в рамках своїх зусиль з ліквідації "українського плацдарму" в Курській області нещодавно перейшли на північ Сумської області.

Геолокаційні кадри, опубліковані 10 січня, показують, що російські загарбники перетнули міжнародний кордон і просунулися на захід від Журавки (село Журавка Хотінської селищної громади Сумського району розташоване практично на кордоні з РФ).

Село Журавка на карті (фото: google.com/maps/place)

Російський "воєнкор" стверджував, що путінські війська перейшли в Сумську область в рамках своїх зусиль, щоб обійти Миколаєво-Дар'їно (на схід від Суджі) з півдня.

Російський блогер розповідав, що війська РФ також просунулися на північ Сумської області в районі села Проходи, але в ISW не знайшли підтвердження цієї заяви.

Село Проходи на карті (фото: google.com/maps/place)

Війська РФ 12 січня продовжували наступальні дії в межах основного "українського плацдарму", але не просунулися.

Геолокаційні кадри, опубліковані 11 січня, показують, що ЗСУ зберігають позиції в Погребках (на північний захід від Суджі), незважаючи на нещодавні заяви про захоплення населеного пункту росіянами.

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ начебто відбили українську атаку біля Руського Поріччя.

Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін 12 січня заявив, що влада продовжує заходи з гасіння пожежі на державному нафтосховищі "Комбінат Кристал" поблизу Енгельса після удару українського безпілотника в ніч проти 8 січня.

Російське інсайдерське джерело ISW стверджує, що вогонь знищив три паливні цистерни, що містять 120 000 кубометрів пального, і пошкодив шість додаткових паливних баків.

Схід України. Операція РФ №1 - Харківська область

Російські окупанти 12 січня продовжували наступальні дії на Харківському напрямку, але не просунулися.

11 і 12 січня выйьска РФ наступали в напрямку Козачої Лопані та в районі Вовчанська.

Російський "воєнкор" заявив, що ЗСУ начебто невдало контратакували поблизу Липців.

Речник Харківського оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) підполковник Євгеній Романов заявив, що окупанти постійно поповнюють запаси та втрати на Харківському напрямку.

Операція РФ №2 - Луганська область

Війська РФ нещодавно незначно просунулися на Куп'янському напрямку. Геолокаційні кадри від 11 січня показують, що росіяни просунулися в північно-західній частині Петропавлівки (на схід від Куп'янська).

12 січня в Міноборони РФ заявили про захоплення села Калинове (на північ від Куп'янська), а російський блогер стверджував, що до повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році в цьому населеному пункті проживало менше 10 осіб.

Російські загарбники продовжували наступати в районі Голубівки, Дворічної, біля Синьківки, Петропавлівки, Піщаного і Степової Новоселівки 11 і 12 січня.

Війська РФ нещодавно здійснили дві механізовані штурми розміром у посилені роти на північний схід від Борової, але не просунулися.

Геолокаційні кадри, опубліковані 11 січня, показують, що ЗСУ відбили посилену механізовану атаку росіян на захід від Вишневого (на північний схід від Борової).

Українська бригада, яка відбивала атаку, повідомила, що частини російської 4-ї танкової дивізії 8 і 9 січня двічі атакували позиції ЗСУ з чотирьох напрямків, і що атака була відбита завдяки роботі артилерії, безпілотників та протитанкових мін.

Бригада ЗСУ повідомила, що знищила 20 російських танків і інших одиниць бронетехніки, але не уточнила загальну кількість техніки, яку ворог використовував під час штурму.

Речник бригади ЗСУ заявив, що окупанти не проводили великого механізованого штурму в цьому районі протягом кількох місяців, і зазначив, що війська РФ під час штурму використовували танки Т-72 і Т-80.

Він також розповів, що російські загарбники намагалися захистити танки та бронетехніку за допомогою систем радіоелектронної боротьби (РЕБ), але ЗСУ змогли використати протитанкові керовані ракети (ПТУР), щоб вразити машини, та застосували інші "рішення" для того, щоб обійти російські перешкоди РЕБ.

Війська РФ продовжували штурми біля Загризового, Зеленого Гаю, Першотравневого, Копанки, Новоєгорівки та Макіївки 11 і 12 січня.

Російські окупанти 12 січня продовжували наступальні дії на Лиманському напрямку, але не просунулися.

11 і 12 січня війська РФ наступали в районі Тернів, Зарічного та Серебрянського лісу.

Операція РФ №3 - Донецька область

Російські окупанти 11 і 12 січня продовжували наступальні операції в районі Григорівки та Білогорівки (обидві на північний схід від Сіверська), але не просунулися.

12 січня війська РФ наступали в районі Часового Яру, але також - не просунулися.

11 і 12 січня російські загарбники вели наступальні операції в межах і поблизу самого Часового Яру, біля Білої Гори та Ступочок.

Російський "воєнкор" заявив, що ЗСУ контратакують у Часовому Яру.

Російські джерела стверджували, що путінські війська просунулися в мікрорайон Північний (східна частина Часового Яру) і зайняли близько 20% вогнетривкого заводу в центрі міста, але в ISW не знайшлт підтвердження.

В ОСУВ "Хортиця" ЗСУ розповіли, що ворог використовував невстановлену кількість одиниць бронетехніки для підтримки наступальних операцій у Часовому Яру, та що українські захисники знищили одну одиницю бронетехніки противника.

Війська РФ нещодавно просунулися в Торецьку. Геолокаційні кадри, опубліковані 11 січня, показують, що окупанти просунулися в північно-західній частині міста.

11 і 12 січня російські загарбники наступали біля самого Торецька, в районі Диліївки та Щербинівки.

Російське джерело ISW стверджувало, що ЗСУ начебто безуспішно контратакували в Щербинівці.

Російський "воєнкор" розповідав, що бойові дії перемістилися на західну і північно-західну частину Торецька, де путінські війська атакують невеликими групами піхоти.

Російський блогер також стверджував, що військове командування РФ нещодавно перекинуло резерви до Торецька, подвоївши кількість маневрених груп, які беруть участь у штурмі.

Українська бригада, яка діяла поблизу Торецька, опублікувала фотографії, на яких зображено військових РФ у цивільному одязі в населеному пункті. В ISW звертають увагу, що якщо це підтвердиться, це є воєнним злочином.

Війська РФ нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 11 січня, свідчать, що окупанти просунулися на захід від Нововасилівки (на південний захід від Покровська).

Російські "воєнкори" стверджували, що путінські війська захопили Зелене (на південь від Покровська) і просунулися на південь від Нововасилівки, в межах 1 км від Удачного та на північний захід від Солоного (усі на південний захід від Покровська), але в ISW не знайшли підтвердження.

В ОСУВ ЗСУ "Хортиця" 12 січня повідомили, що окупанти здійснили механізований штурм біля Ясенового (на південний захід від Покровська), і що українські воїни знищили один танк і дві бронемашини.

Війська РФ продовжували наступальні дії під самим Покровськом, біля Баранівки, Тарасівки, Новоолександрівки, Миролюбівки, Єлизаветівки, Променя, Мирнограда, Лисівки, Нового Труду, Зеленого, Звірового, Удачного, Успенівки, Нововасилівки, Новоандріївки, Новоєлизаветівки, Срібного, Ясенового та Котлиного 11 і 12 січня.

Речник ОСУВ ЗСУ "Хортиця" майор Віктор Трегубов заявив, що окупанти намагаються обійти Покровськ, просуваючись через невеликі населені пункти на південь від Покровська, і перекрити українські наземні лінії зв'язку.

Російські загарбники нещодавно просунулися на Кураховому напрямку. Геолокаційні кадри від 11 січня показують, що росіяни нещодавно окупували Янтарне (на південний захід від Курахового).

В Міноборони РФ 12 січня заявили про захоплення села Янтарне.

Війська РФ продовжували наступати поблизу Шевченка, біля Дачного, Янтарного, Костянтинопольського та Костянтинополя 11 і 12 січня.

12 січня війська РФ продовжували наступати у напрямку Великої Новосілки, але не просунулися.

Російські окупанти наступали біля самої Великої Новосілки, біля Нескучного та Новосілки 11 і 12 січня.

Російський "воєнкор" стверджував, що ЗСУ контратакували в Новому Комарі (на північ від Великої Новосілки).

"Південна вісь"

Ані українські, ані російські джерела ISW не повідомляли про бойові дії на заході Запорізької області 12 січня.

Російські окупанти продовжували наступальні дії на Дніпровському напрямку 11 і 12 січня, але не просунулися.

Речник Південного угруповання військ ЗСУ Української добровольчої армії Сергій Братчук заявив, що росіяни найчастіше намагаються наступати на острови Козацький, Великий Потьомкін і Забич, щоб створити плацдарми для майбутніх атак на правий берег Херсонської області.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 12 січня інформували, що з початку доби на фронті відбулося 124 бойових зіткнень.

Також в Силах оборони України зазначили, що російські окупанти найактивніше тиснули на Покровському, Лиманському і Краматорському напрямках, а також у Курській області.

Добамо, вчора експерти ISW у своєму звіті навели розповідь військового ЗСУ для газети Washington Post в публікації від 11 січня про те, що росіяни, атакуючі в Курській області, перетнули міжнародний кордон з Україною у "кількох" невизначених районах, але українські захисники відбили ці позиції.