Казань, Енгельс, Брянськ і не тільки. Що відомо про масштабну атаку на об'єкти РФ (відео)

Вночі регіони Росії були під наймасовішою атакою у цьому році. Під удар потрапили ворожі промислові заводи, НПЗ, нафтобаза та ППО РФ.

РБК-Україна в матеріалі нижче зібрало все, що відомо про вибухову ніч в Росії.

За даними російських пабліків, всього РФ нібито атакували понад 200 безпілотників.

Через що в аеропортах Казані, Калуги, Саратова, Тамбова, Пензи, Нижньокамська та Ульяновська впроваджували обмеження, а в одному з населених пунктів Бєлгородської області ввели екстрені відключення світла через пошкодження високовольтних ліній.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомив, що серед уражених цілей заводи з виробництва компонентів та речовин для зброї, нафтопереробні заводи, нафтобаза, склади та ППО РФ.

"Діряве російське ППО продовжує пропускати удари по стратегічних об‘єктах російської економіки. НПЗ, нафтобази, заводи по виробництву компонентів для зброї, все те, без чого російська армія не здатна буде воювати інтенсивно, а російська економіка - забезпечувати сталі військові потреби", - зазначив Коваленко.

Сумарно, як кажуть росіяни, було атаковано 12 регіонів. Наразі, згідно з відкритими даними, відомо, що під ударом були: Енгельс і Саратов (Саратовська область), Казань (Республіка Татарстан), Брянськ, Олексин (Тульська область), Ростовська, Тамбовська, Воронезька та Орловська області РФ. В деяких з цих міст наслідки ураження для противника є суттєвими.

Енгельс

Так, вночі дрони продовжили атакувати Енгельс Саратовської області, де лише вчора спромоглися загасити нафтобазу після п'яти днів пожежі. Тепер, як пишуть російські Telegram-канали з посиланням на очевидців, там знову горить нафтобаза.

За словами місцевих жителів, в Енгельсі було мінімум два влучання. При цьому поки до кінця неясно, той же чи це об'єкт, який був атакований 8 січня.

Своєю чергою губернатор Саратовської області Роман Бусаргін підтвердив події. Він повідомив, що в результаті атаки БПЛА "є пошкодження на двох промислових підприємствах у Саратові та Енгельсі".

На даний момент, як він стверджує, екстрені та оперативні служби "працюють на місці в посиленому режимі".

Саратов

У Саратові місцем, куди могло прилетіти, може бути нафтопереробний завод. Місцеві опублікували в соцмережах відео з великою пожежею на промисловому об'єкті.

Голос за кадром говорить, що це - "Саратовський нафтопереробний завод після атаки дронів 14 січня двадцять п'ятого року". Труби та загальний силует дуже нагадують Саратовський НПЗ на численних фотографіях в інтернеті.

Також відомо, що через масований наліт дронів уроки в школах Енгельса та Саратова пройдуть у дистанційному режимі.

Казань

У Казані місцеві повідомили про велику пожежу в районі заводу "Казань Оргсинтез". Як заявив Коваленко, цей завод зазнав ураження. Підприємство є стратегічним об'єктом, який має безпосереднє значення для ВПК Росії.

"Підприємство спеціалізується на виробництві матеріалів, що знаходять застосування у створенні військової техніки, озброєння та комплектуючих. Поліаміди, синтетичний каучук та інші хімічні сполуки заводу використовуються у виробництві бронетехніки, шин для танків і БТР, а також пластмас для зброї та спорядження", - розповів Коваленко.

Також, за його словами, завод виробляє компоненти для вибухових речовин, що використовуються у виробництві боєприпасів.

За словами очевидців, спочатку вони чули, як дрони пролітають на село Осинівка, після чого був чутний вибух неподалік заводу "Казань Оргсинтез". Через деякий час росіяни уточнили, що в районі заводу виникла велика пожежа.

Російський медіаресурс ASTRA, посилаючись на "Вечірню Казань", заперечує, що "приліт" припав по самому заводу та стверджує, що удар, мовляв, був по базі зріджених газів (яка, судячи з усього, розташована на території об'єкта). Деякі Telegram-канали писали, що загорілися три цистерни.

На події вже відреагувала місцева влада, підтвердивши атаку. При цьому влада Татарстану заявляє про удар по газовій цистерні та "ліквідацію" наслідків, хоча російські канали продовжують писати, що пожежа триває.

ASTRA та низка інших ресурсів, що завод "Оргсинтез" є хімічним підприємством. Воно єдиний російський виробник полікарбонатів, севілену, металоценового поліетилену - пластиків високої міцності, а також одним із найбільших у РФ виробником поліетиленів високої та низької щільності.

Брянськ

Росіяни скаржилися на ракетну атаку на Брянськ. За словами керівника ЦПД, там дійсно "дещо знову вибухало" на заводі "Кремній".

"У Брянську ще є завод "Кремній", який у жовтні вже був атакований. На ньому виробляється мікроелектроніка для ракетних комплексів, для ЗРК Панцир, ракет Іскандер, а також для РЛС і РЕБ, та російських БПЛА", - зауважив Коваленко.

Місцеві нарахували щонайменше 30 вибухів та заявили, що в Брянській області також було атаковано хімзавод у населеному пункті Сільце.

Інші регіони

Неспокійно було й ще в низці російських регіонів. Про вибухи та "роботу ППО" повідомляли в Тульській області. Мовляв, там було "знищено" 16 дронів над Олексиним. Губернатор області Дмитро Міляєв повідомив, що уламки БПЛА !"пошкодили кілька автомобілів та господарських будівель, а також вибили вікна у житловому будинку".

- Безпілотники атакували й Орловську область. За даними глави регіону Андрія Кличкова, над областю нібито" збили 17 БПЛА".

При цьому на ранок дрони продовжили атакувати росіян. На світанку вони поскаржилися, що Україна нібито намагається вразити головну нафтоперекачувальну станцію Калейкіне (Республіка Татарстан). Дрони помітили безпосередньо біля НПС.

Крім того, росіяни заявляють, що у Татарстані БПЛА також намагалися атакувати підприємство нафтової промисловості в Альметьєвську. Місцеві жителі повідомляють про два вибухи над містом та жаліються на звуки стрілянини.