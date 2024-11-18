Чому росіяни вперше за довгий час підняли для атаки Ту-160: пояснення експерта

Російські окупанти під час останнього масованого удару по Україні 17 листопада вперше за довгий час підняли бомбардувальники Ту-160. Ймовірно, у ворога проблема з носіями крилатих ракет.

Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив експерт з авіації Костянтин Криволап.

Фантастичний результат для ПВО

Він зазначив, що росіяни намагалися атакувати Одесу чотирма ракетами Х-22, але українським захисникам вдалося їх збити. Це говорить про те, що місто захищене від ворожих атак.

При цьому окупанти здійснювали пуски одразу восьми "Кинджалів" із МіГ-31К. Семеро з них було збито.

"Це говорить про те, що зважаючи на все наші партнери нам, напевно, передали, дуже обережно кажу, Patriot", - припустив Криволап.

На його думку, остання атака "показала фантастичний результат", оскільки вдалося збити велику кількість повітряних цілей.

Зліт Ту-160

Також експерт нагадав, що росіяни для удару по Україні піднімали не лише свої стратегічні бомбардувальники Ту-95, а й старі радянські Ту-160, чого вже не було довгий час. У таких літаків перестають працювати двигуни кожні 3 тисячі годин нальоту.

"У них 13 залишилося (Ту-160), вони можуть взяти шість ракет. А Ту-95, мабуть, вже зовсім у поганому стані", - додав він.

Криволап звернув увагу, що силова схема крила Ту-95 не розрахована на те, щоби нести щось, крім палива. А вони несуть ще по 6 тонн із кожного боку.

"Ту-95 не випускаються, двигуни до них не випускаються. Тобто у них там із засобами доставки саме Х-101 та Х-555 у них великі проблеми", - зазначив експерт.

Варто зауважити, що, за даними Defense Express, востаннє окупанти використали для атак Ту-160 18 травня 2023 року. Після цього такі літаки лише один раз спостерігалися в районі пускових рубежів над Каспійським морем, але пуски вони не робили.

При цьому Міноборони РФ лише двічі за весь 2024 писало про польоти Ту-160. Це, як уточнює видання, пояснюється тим, що кількість таких літаків дуже обмежена - всього у Росії їх може бути близько 15, і не факт, що все у справному стані.