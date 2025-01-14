ВСУ второй раз ударили по аэродрому "Энгельс-2": уничтожены цистерны с топливом для Ту-160

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 14 Отдельный Полк БпАК .

По предварительным данным, в результате поражения на территории нефтебазы "Кристалл" снова произошло возгорание цистерн с редким авиационным топливом для бомбардировщиков Ту-160. Именно эти самолеты Россия использует для террора против гражданского населения Украины.

Военные отметили, что многодневная комплексная операция по уменьшению возможностей стратегической авиации врага завершена.

"Делаем все возможное, чтобы пожарные бригады Энгельса, которые только что потушили пламя после предыдущего удара, не остались без работы в условиях все более тяжелой экономической ситуации в России", - сказано в сообщении.

Россия применила украинские Ту-160

Утром воскресенья, 17 ноября 2024 года, Российская Федерация нанесла масштабный обстрел по территории Украины. Во время атаки враг запустил более 200 воздушных целей.

Позже стало известно, что тогда Россия впервые за долгое время подняла бомбардировщики Ту-160. Вероятно, у врага проблема с носителями крылатых ракет.

Удар по нефтебазе в Энгельсе

Напомним, что в ночь на 8 января в российском Энгельсе прогремели взрывы, местные власти и жители рассказывали об атаке дронов и работе ПВО. Тогда же стало известно, что на нефтебазе в районе города Энгельс произошел пожар.

В тот же день Генштаб ВСУ подтвердил удар по нефтебазе в Энгельсе. По данным Генштаба, была атакована база хранения нефтепродуктов "Комбинат Кристалл". Именно эта нефтебаза обеспечивала топливом военный аэродром "Энгельс-2".