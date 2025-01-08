В Енгельсі прогриміли вибухи через атаку дронів і сталася сильна пожежа: що відомо

В районі міста Енгельс Саратовської області (РФ) у ніч проти 8 січня пролунала серія вибухів на тлі повітряної атаки із застосуванням безпілотників. Після цього спалахнула сильна пожежа, ймовірно на нафтобазі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Саратовської області Романа Бусаргіна та російські Telegram-канали.

За словами представника влади цього російського регіону, була загроза БПЛА для області. У регіоні розпочалася робота сил та засобів протиповітряної оборони.

Пізніше саратовський губернатор заявив начебто про "збиті" безпілотники.

"Є попадання уламків на промисловий об'єкт в Енгельсі. На місці працюють пожежні розрахунки та екстрені служби", - йдеться в публікації російського чиновника в мережі.

Між тим Telegram-канал Shot пише про від 5 до 12 "сильних вибухів", які було чути жителям Енгельса. Проте пізніше було уточнення на каналі, що вибухів було біля 40.

Також росмедіа розповідають про заграву від пожежі.

А Telegram-канал Mash оприлюдни відео момент прольоту безпілотника у бік Енгельса. За його даними, через уламки "почалася пожежа в районі нафтобази".

Про палаючий нафтооб'єкт в Енгельсі повідомляє й канал Exilenova+ разом з публікацією кадрів з міста. Додамо, в мережі поширили кілька фото та відео про цю нічну "бавовну".

Також російська сторона не заявляла про можливих постраждалих на тлі дронової атаки та роботи ППО в Енгельсі цієї ночі.

Вибухи в Енгельсі

Нагадаємо, під російським містом Енгельс, який розташований від України на відстані близько 700 кілометрів, розташована основна база російських стратегічних бомбардувальників Ту-160. Їх війська РФ застосовують за повітряних атак по території України.

На авіабазі з офіційною назвою "Енгельс-2" дислокуються 121-й гвардійський Севастопольський та 184-й важкі бомбардувальні авіаційні полки, які мають на озброєнні стратегічні бомбардувальники Ту-160 та Ту-95МС відповідно.

Зазначимо, що в Енгельсі вибухи лунають далеко не вперше. Зокрема, це відбувалося в районі місцевого військового аеродрому.

Так, наприклад, перед тим вибухи гриміли на летовищі "Енгельс" 17 вересня 2024 року. У той момент на авіабазі могли бути кілька стратегічних бомбардувальників Ту-95 і Ту-160.

Про дроновий удар по Енгельсу та Саратову російська сторона розповідала також 26 серпня.

У липні також повідомлялося, що через атаку дронів пролунали вибухи на аеродромі "Енгельс" Саратовської області, де розташована російська стратегічна авіація. Як розповіли джерела РБК-Україна, це була операція ГУР МОУ.

Також нагадаємо, гриміли вибухи в Енгельсі й у квітні, і тоді російська сторона скаржилася на атаку безпілотників.