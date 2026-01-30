ЗСУ уразили ЗРК "Оса" та низку логістичних об’єктів росіян, - Генштаб

Сили оборони України уразили російський ЗРК "Оса" та низку логістичних об’єктів ворога на тимчасово окупованій території Запорізької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.
"У рамках зниження наступального потенціалу російського агресора минулої доби підрозділи Сил оборони України виявили та успішно уразили зенітний ракетний комплекс "Оса" в районі населеного пункту Семенівка на тимчасово окупованій території Запорізької області. Зафіксовано пряме влучання в ціль", - йдеться в повідомленні.
Також українські захисники били по важливих логістичних об'єктах противника на тимчасово окупованій території Запорізької області.
Уражено розташування ремонтного підрозділу окремої бригади спеціального призначення ворога поблизу Токмака, склади матеріально-технічного забезпечення артилерійського полку неподалік Охримівки, а також об’єкти 76-ї десантно-штурмової дивізії в районі Кирилівки. Втрати окупантів уточнюються.
Нагадаємо, вчора, 29 січня, Сили оборони України уразили російську радіолокаційну станцію 1Л119 "Небо-СВУ" вартістю близько 100 млн доларів та низку пунктів управління дронами.
У ніч на 26 січня Сили оборони України завдали удару по інфраструктурі нафтопереробного заводу в Слов’янську-на-Кубані (Краснодарський край, РФ). Крім того, було уражено низку інших об’єктів противника.
23 січня українські дрони уразили нафтобазу Пензенській області, РЛС та інші важливі об’єкти росіян, зокрема й на окупованих територіях.
Перед цим Сили оборони України уразили низку важливих об'єктів ворога. Серед атакованих цілей - нафтовий термінал, склад безпілотників та засоби ППО.
Також раніше у Генштабі підтвердили, що українські воїни в ніч на 19 січня вдарили по складу безпілотних літальних апаратів підрозділу 144 мотострілецької дивізії.