ВСУ поразили ЗРК "Оса" и ряд логистических объектов россиян, - Генштаб

"В рамках снижения наступательного потенциала российского агрессора за прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины обнаружили и успешно поразили зенитный ракетный комплекс "Оса" в районе населенного пункта Семеновка на временно оккупированной территории Запорожской области. Зафиксировано прямое попадание в цель", - говорится в сообщении.

Также украинские защитники били по важным логистическим объектам противника на временно оккупированной территории Запорожской области.

Поражено расположение ремонтного подразделения отдельной бригады специального назначения врага вблизи Токмака, склады материально-технического обеспечения артиллерийского полка неподалеку Охримовки, а также объекты 76-й десантно-штурмовой дивизии в районе Кирилловки. Потери оккупантов уточняются.