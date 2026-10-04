ЗСУ уразили ЗРК "Бук-М3", місце запуску дронів та інші об'єкти росіян

Сили оборони України 3 жовтня та в ніч на 4 жовтня завдали ураження низці важливих військових об’єктів російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

У районах Гірника, Ясинуватої та Донецька Донецької області уражено телекомунікаційні вузли російських підрозділів. У районах Веселої Тарасівки та Лисичанська Луганської області уражено ремонтні підрозділи окупантів.

Крім того, у районі міста Клімово Брянської області РФ українські воїни уразили станцію радіоелектронної боротьби противника.

Системне ураження таких об’єктів спрямоване на зменшення спроможностей РФ застосовувати ударні безпілотники проти цивільного населення України.

Генштаб зазначає що місця зберігання, підготовки та пуску ударних дронів російських агресорів є одними з пріоритетних цілей.

У районі Донецька Донецької області українські воїни завдали ураження по місцю зберігання, підготовки та пуску ударних дронів противника.

Так, у районі н.п. Курошани Запорізької області уражено зенітний ракетний комплекс "Бук-М3" російської армії.

Останні дари по об'єктах РФ

Нагадаємо, Сили оборони України 2 жовтня та у ніч на 3 жовтня уразили місце запуску ударних дронів, пункт управління та переправу російських окупантів.

Також 2 жовтня українські дрони уразили найбільше в Європі нафтове сховище Росії - ЛВДС "Самара".

1 жовтня Сили оборони України змогли не лише уразити, а й успішно знищити склади зберігання дроніа російського підрозділу "Рубікон".

Того ж дня Сили оборони уразили російське судно в Чорному морі, нафтовий об'єкт у Самарській області та інші важливі цілі.

А 30 вересня ЗСУ повідомили про ураження кількох військових об'єктів російських військ на окупованих територіях. Удари припали по складу безпілотників, командного пункту та об'єктів матеріально-технічного забезпечення.