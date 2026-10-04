ЗСУ уразили ЗРК "Бук-М3", місце запуску дронів та інші об'єкти росіян
Сили оборони України 3 жовтня та в ніч на 4 жовтня завдали ураження низці важливих військових об’єктів російських окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.
Так, у районі н.п. Курошани Запорізької області уражено зенітний ракетний комплекс "Бук-М3" російської армії.
У районі Донецька Донецької області українські воїни завдали ураження по місцю зберігання, підготовки та пуску ударних дронів противника.
Генштаб зазначає що місця зберігання, підготовки та пуску ударних дронів російських агресорів є одними з пріоритетних цілей.
Системне ураження таких об’єктів спрямоване на зменшення спроможностей РФ застосовувати ударні безпілотники проти цивільного населення України.
Крім того, у районі міста Клімово Брянської області РФ українські воїни уразили станцію радіоелектронної боротьби противника.
У районах Гірника, Ясинуватої та Донецька Донецької області уражено телекомунікаційні вузли російських підрозділів.
У районах Веселої Тарасівки та Лисичанська Луганської області уражено ремонтні підрозділи окупантів.
Останні дари по об'єктах РФ
Нагадаємо, Сили оборони України 2 жовтня та у ніч на 3 жовтня уразили місце запуску ударних дронів, пункт управління та переправу російських окупантів.
Також 2 жовтня українські дрони уразили найбільше в Європі нафтове сховище Росії - ЛВДС "Самара".
1 жовтня Сили оборони України змогли не лише уразити, а й успішно знищити склади зберігання дроніа російського підрозділу "Рубікон".
Того ж дня Сили оборони уразили російське судно в Чорному морі, нафтовий об'єкт у Самарській області та інші важливі цілі.
А 30 вересня ЗСУ повідомили про ураження кількох військових об'єктів російських військ на окупованих територіях. Удари припали по складу безпілотників, командного пункту та об'єктів матеріально-технічного забезпечення.