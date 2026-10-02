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Удар по ЛВДС "Самара": найбільше в Європі нафтове сховище уразили українські дрони

12:57 02.10.2026 Пт
1 хв
aimg Олена Чупровська
Удар по ЛВДС "Самара": найбільше в Європі нафтове сховище уразили українські дрони Фото: СБС вдарили по найбільшому в Європі нафтовому вузлу (скриншот з відео)
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Вузол "Самара" - найбільше в Європі сховище нафти - уразили українські дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сил безпілотних систем.

Йдеться про ЛВДС "Самара" поблизу селища Просвєт. Станцію уразили оператори 1-го окремого центру СБС.

У СБС називають її великим вузлом, де приймають, зберігають і змішують російську нафту. За даними військових, станція задіяна у забезпеченні потреб російської армії.

Вона входить до нафтової інфраструктури, яка допомагає Росії воювати проти України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів про ураження нафтових об'єктів у Самарському та Волгоградському регіонах за добу.

Також Сили оборони працювали по аеродромах, підприємствах, НПЗ, ракетно-космічному центру та складу боєприпасів у кількох регіонах РФ і в Чорному морі.

Як повідомляло РБК-Україна, після нічних вибухів у Самарі загорілася ЛВДС "Самара", про це писав Telegram-канал Astra.

Станція входить до системи "Транснєфть", займає понад 216 гектарів, а її резервуари вміщують понад 1,6 млн кубометрів нафти.

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