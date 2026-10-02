Удар по ЛВДС "Самара": найбільше в Європі нафтове сховище уразили українські дрони

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сил безпілотних систем.

Йдеться про ЛВДС "Самара" поблизу селища Просвєт. Станцію уразили оператори 1-го окремого центру СБС.

У СБС називають її великим вузлом, де приймають, зберігають і змішують російську нафту. За даними військових, станція задіяна у забезпеченні потреб російської армії.

Вона входить до нафтової інфраструктури, яка допомагає Росії воювати проти України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів про ураження нафтових об'єктів у Самарському та Волгоградському регіонах за добу.

Також Сили оборони працювали по аеродромах, підприємствах, НПЗ, ракетно-космічному центру та складу боєприпасів у кількох регіонах РФ і в Чорному морі.