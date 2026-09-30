Сили оборони вразили склад БпЛА та командний пункт росіян: названі місця ударів

Сили оборони України повідомили про поразку кількох військових об'єктів російських військ на окупованих територіях. Удари припали до складу безпілотників, командного пункту та об'єктів матеріально-технічного забезпечення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генштабу ЗСУ.

Які об'єкти вражені

Протягом 29 вересня та в ніч на 30 вересня підрозділи Сил оборони України завдали поразки ряду важливих об'єктів російських окупантів.

У кордоні Донецької області українські військові вразили склад безпілотних літальних апаратів російських військ.

У Лисичанську Луганської області метою став командно-наглядовий пункт одного з підрозділів окупантів.

Крім того, у Старобільську Луганської області вражено ремонтну базу російських підрозділів.

Удари по складах

Також українські військові вразили об'єкти зберігання матеріально-технічних засобів супротивника. Вони знаходилися в Азовському, Мангуші, Новоандріївці та Волновасі Донецької області, а також у Кумовому у Криму.

Таким чином, за вказаний період уражені об'єкти, пов'язані із зберіганням безпілотників, управлінням підрозділами, ремонтом техніки та забезпеченням російських військ.