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Сили оборони вразили склад БпЛА та командний пункт росіян: названі місця ударів

12:25 30.09.2026 Ср
1 хв
aimg Анастасія Никончук
Сили оборони вразили склад БпЛА та командний пункт росіян: названі місця ударів Фото: ЗСУ (Генштаб)
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Сили оборони України повідомили про поразку кількох військових об'єктів російських військ на окупованих територіях. Удари припали до складу безпілотників, командного пункту та об'єктів матеріально-технічного забезпечення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генштабу ЗСУ.

Які об'єкти вражені

Протягом 29 вересня та в ніч на 30 вересня підрозділи Сил оборони України завдали поразки ряду важливих об'єктів російських окупантів.

У кордоні Донецької області українські військові вразили склад безпілотних літальних апаратів російських військ.

У Лисичанську Луганської області метою став командно-наглядовий пункт одного з підрозділів окупантів.

Крім того, у Старобільську Луганської області вражено ремонтну базу російських підрозділів.

Удари по складах

Також українські військові вразили об'єкти зберігання матеріально-технічних засобів супротивника. Вони знаходилися в Азовському, Мангуші, Новоандріївці та Волновасі Донецької області, а також у Кумовому у Криму.

Таким чином, за вказаний період уражені об'єкти, пов'язані із зберіганням безпілотників, управлінням підрозділами, ремонтом техніки та забезпеченням російських військ.

Нагадуємо, що за останні кілька діб українські захисники зупинили кілька спроб російських військ розвинути наступ та одночасно покращили своє становище на окремих напрямках фронту.

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